Billborn: "Det är klart att Kennedy ska spela i en sådan här match"

Hammarby slog i kväll Häcken med 1-0, då Björn Paulsens mål i inledningen av den andra halvleken blev matchens enda.

- Jag tycker att vi gör en disciplinerad insats mot ett Häcken som är väldigt bra. Vi gör så att de inte alls är speciellt bra i dag. De hade inte förlorat på åtta matcher men slår mest långbollar, det är vi som har de farliga chanserna, säger Hammarbys tränare Stefan Billborn till Fotbollskanalen efter matchen.

Inför den sista omgången har Hammarby nu greppet om den sista Europa League-kvalplatsen, och om man tar lika många eller fler poäng mot Östersund i slutomgången som Malmö FF tar mot Elfsborg står det klart att man fixar det.

- Jag är så jävla tråkig - det är som jag har sagt från början när vi ledde serien att vi tar en match i taget. Vi har en match kvar att spela nu och har allt i egna händer, det är klart att det är skönt att åka upp och veta att det är så. Nu får vi spela matchen och se efter. Har vi vunnit vet vi att vi har klarat det, och vinner vi inte får vi titta på de andra matcherna, säger Billborn.

Kvällens match präglades också starkt av att det var Kennedy Bakircioglus sista på hemmaplan i den grönvita tröjan.

- Det har varit galet. Man har känt det här ganska länge, och sista veckan har varit galen. Det har varit journalister och tv-team här hela tiden. Jag har inte varit så orolig för honom, för han är så professionell, det var mest de andra i laget och hur de skulle klara av det. Men jag tycker att det gick bra, jag märkte inget på dem, säger Billborn.

Sedan maj månad hade Kennedy bara fått speltid i fem allsvenska matcher fram till i kväll, samtliga som inhoppare. I kvällens match byttes han in i minut 73.

- I dag var det inte svårt att byta in honom. Det är många som har haft synpunkter på att han skulle starta till och med. Men mitt jobb är att se till att Hammarby vinner matcher, och klubben har varit väldigt tydlig gentemot mig att det är det som gäller. Det var inga konstigheter, och jag tror inte att Kennedy var så förvånad över det. Jag har inte bytt in honom en enda gång under året bara för att han är en ikon. I dag var det också så, han kom in för att han är tillräckligt bra och ska spela. Det var en viktig match för oss. Vi hade inte bytt in honom om vi inte trott att han kunde bidra. Det var mer en fråga om var vi skulle ta in honom någonstans. Vi har inte använt honom i balansrollen så mycket i år, och det var inte aktuellt i dag. Det var till höger eller som släpande forward, där han kom in nu då, säger Billborn.

Men hade du kunnat ställa över honom en kväll som denna om du trott att det var det bästa för laget?

- Jag tror inte det i dag. Det var tredje matchen på en vecka i dag. Det har varit tufft matchande och vi har behövt alla spelare. Han är en av de som legat på gränsen för att spela hela tiden. Det var naturligt i dag. Och det är klart att han ska lira en sådan här match.