Billborns sågning efter poängtappet: "Fick knycka bollen på P13-manér"

Hammarby kryssade hemma mot Elfsborg under söndagen, efter att ha kvitterat till 2-2 på straff i slutskedet. Gästerna ledde både med 1-0 och 2-1, men till slut blev det alltså oavgjort.

- Första halvlek tycker jag att det var väldigt svängigt. Vi kom till avslut på våra chanser men vi gjorde inga mål på de chanserna. Målen vi gör just nu är krigarmål. Vi gräver fram målen, vi klarar inte av att göra mål på de bra lägena vi får. Då blir det lite osäkerhet, säger Bajen-tränaren Stefan Billborn.

I samband med straffen som gav 2-2 för Hammarby blev Elfsborgs vänsterback Simon Strand utvisad. Trots det lyckades inte hemmalaget få in ett tredje mål.

- Med tanke på vilken dålig forceringsfas vi hade så är det här en kryssmatch. Vår forcering var riktigt svag, det var nästan så att de kunde petat in något mål. Vi var alldeles för stressade och försökte slå avgörande passningar.

Billborn är heller inte nöjd med 1-0-målet som de grönvita släppte in. Johan Larsson hann då först till bollen i duell med Tim Söderström ute på högerkanten och kunde sedan helt ren stå och pricka Per Frick, som rullade in ledningsmålet.

- Vid ett 1-0-målet vet jag inte vad Tim skulle göra. De fick knycka bollen på pojkar 13-manér.

- Vi kanske hade fått låta Elfsborg vara duktiga på att binda bollen lite högre upp och se till att man är på plats innanför istället för att chansa och försöka vinna bollen. För vinner man inte bollen blir det livsfarligt istället. Vi var lite för heta. Framför allt i första halvlek.

Och Söderström själv är inte nöjd över sitt agerande vid baklängesmålet.

- Nej, det var inte bra av mig. Det är mitt fel. Punkt slut, säger wingbacken.

- Jag missbedömde. Det var inget bra försvarsspel.