TV: Hammarby och Elfsborg kryssade - nu kan MFF rycka i toppen

STOCKHOLM. Jesper Karlsson dunkade in ett kanonmål till 2-1. Men det räckte inte för Elfsborg mot Hammarby, som kvitterade och knep en poäng. - Det är jobbigt att vi får det röda kortet, annars hade vi vunnit matchen, säger Jesper Karlsson till Dplay.

Två formstarka lag möttes på Tele2 Arena under söndagen. Tvåan Elfsborg gästade sexan Hammarby. Och det blev en jämn match som slutade i ett kryss.

Elfsborg tog ledningen i den 19:e minuten. Hammarby-kaptenen Jeppe Andersen slog bort en passning och då högg gästerna, fick ut bollen på högerkanten och där slog Johan Larsson in den till Per Frick vid bortre stolpen. Helt ren kunde forwarden rulla in 1-0 i öppet mål.

Därefter var Hammarby nära att kvittera. I den 23:e minuten blev Imad Khalili helt fri mot Tim Rönning inne i offensivt straffområde, efter pass från Gustav Ludwigson. Men Elfsborg-keepern räddade avslutet. Istället stötte nämnde Khalili in 1-1 från nära håll efter en Darijan Bojanic-frispark i den 32:a minuten.

Två minuter senare stod Rönning återigen för en kvalificerad räddning när han stoppade ett skott inifrån straffområdet av Tim Söderström.

I paus stod det 1-1, efter en händelserik första halvlek.

Elfsborg gick sedan återigen upp i ledning, i den 64:e minuten. Jesper Karlsson dundrade in 2-1 i bortre hörnet på första touchen efter att ha blivit framspelad av Per Frick i djupet.

Men Bajen kom tillbaka. Vladimir Rodic ordnade nämligen en straff i den 78:e minuten. Hans avslut tog på Simon Strands hand, varpå domaren Mohammed Al Hakim pekade på punkten och visade ut Strand (andra gula kortet). Straffen förvaltade inhoppande forwarden Aron Johannsson till 2-2.

Det blev matchens sista mål och därmed riskerar Elfsborg att se ettan Malmö rycka i tabelltoppen. Nu har Borås-laget tre poäng upp till MFF, som har en match mindre spelad. Hammarby har nu fem poäng upp till trean Djurgården, som innehar den sista Europa-platsen för tillfället.

- Jag är missnöjd med resultatet. Det är jobbigt att vi får det röda kortet, annars hade vi vunnit matchen. Jag tycker inte att det är kort. Okej att det är straff, men han ska inte ha gult kort för det. Han hoppar upp för att blockera och får skottet på armen, säger Karlsson till Dplay efter matchen.

Stefan Billborn var även han besviken på resultatet efter matchen.

- Det känns som att vi fortsätter i samma bana som våra tidigare matcher. Vi sliter väldigt hårt för att skapa målchanser, men på de klara målchanserna gör vi inte mål. Men vi gör mål genom att vi kämpar och kämpar. Så jag vill att ska göra mål på riktiga chanserna vi skapar. Sen tycker jag att våra forceringsfas är undermålig. Den är katastrof. Men det är trötta spelare där ute. säger Billborn till Dplay

Hammarbys lag: David Ousted - Kalle Björklund, David Fällman, Mads Fenger - Vladimir Rodic, Jeppe Andersen (Aimar Sher 80), Darijan Bojanic (Serge Junior Martinsson Ngouali 58), Abdul Khalili, Tim Söderström (Jean Carlos de Brito 63) - Imad Khalili (Paulinho 58), Gustav Ludwigson (Aron Johannsson 58).

Elfsborgs lag: Tim Rönning - Johan Larsson, Joseph Okemu, Leo Väisänen, Simon Strand - Simon Olsson (Samuel Holmén 73), Frederik Holst, Sivert Heltne Nilsen - Rasmus Alm (Jacob Ondrejka 61), Per Frick, Jesper Karlsson.