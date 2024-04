Bittert slut för storspelande VSK-målvakten: “Jag hade dömt offside”

- Jag tycker att vi gör en jättebra match, hela vägen i 90 minuter, och jag tycker att vi förtjänar mer. Det är klart att efter en match där man varit lite aktiv och fått agera lite, och man känner “i dag släpper man inte in något” - då är det klart att det är tufft när den väl går in. Speciellt så sent in i matchen, mot ett bra lag som vi matchar på ett väldigt bra sätt, säger VSK-målvakten.

Annons