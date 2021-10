Blåvitt-back fick hjärnskakning - ville fortsätta: "Försökte övertala Micke"

IFK Göteborg föll under fredagen mot Elfsborg med 1-0 på Borås Arena i allsvenskan. Efter runt en timmes spel åkte Blåvitts mittback Bernardo Vilar på en smäll mot huvudet i en luftduell med Per Frick. Vilar blev sedan liggande i gräset och läkarteamet kallades in. Efter en stund tvingades backen, aningen motvilligt, till byte.

Nu berättar Blåvitts fysio Roland Kaldéus att det rör sig om en lättare hjärnskakning.

- Han fick en smäll i huvudet, i tinningen. Han fick en hjärnskakning, konstaterar han.

Kaldéus menar att Vilar först ville fortsätta, men att de då sa ifrån.

- När jag kom ut på planen var han lite stirrig och inte helt med. Det var ingen tvekan om att han kunde fortsätta eller inte. När han själv kom på att han inte skulle fortsätta var han väldigt intresserad av att vara kvar och försökte övertala "Micke" (Mikael Stahre), men det vore tjänstefel från medicinsk sida om man hade låtit honom gå in på planen igen i det läget, säger fysion.

Kaldéus tror dock inte att det ska vara allt för illa med backen.

- Jag tror inte att det är jätteilla ändå. Man får alltid se dagen efter hur status är, men han har inte direkt någon huvudvärk eller yrsel. Jag tror mer att det är en lindrig grej. Det var mer en smäll. Det var Gustav Svenssons axel, som han fick i huvudet i duellen. Gustav kom bakifrån då, och Frick var med också, men det var Gustav som träffade Bernardo.

Förhoppningen är att Vilar är redo för spel mot Örebro SK den 17 oktober i allsvenskan.

- Vi får se under veckan hur det går, men det är inga konstigheter med att vara med efter landslagsuppehållet, säger han.

Den offensive spelaren Kevin Yakob klev också av i slutet av matchen

- Han fick en känning i baksidasätet och en lättare sak, som vi måste kolla upp i morgon hur stelt det är. Det var mer sätet än baksida.

Blåvitt ställs härnäst mot Örebro SK hemma den 17 oktober och spelar sedan mot Mjällby AIF borta den 24 oktober. Först väntar landslagsuppehåll.

IFK Göteborg är placerat på tolfte plats i allsvenskan.