FEM SPANINGAR: "Blåvitt har en förbannelse över sig - pallar spelarna trycket?"

Elfsborg dominant - vann helt välförtjänt

Elfsborg kom från tre raka förluster, IFK Göteborg från lika många. Det var därmed två formsvaga lag som ställdes mot varandra den här kvällen - men med vitt skilda lägen i tabellen. Elfsborg dominerade i första halvlek med mest boll och flera heta målchanser, medan Blåvitt var mer defensivt och spelade på chans offensivt. För Elfsborgs del hängde ett mål i luften under hela första halvlek, och till slut gav Jeppe Okkels det gulsvarta laget ledningen efter en hörna. Blåvitt hade egentligen inte en enda het målchans i första halvan av matchen och var utspelat. Andra halvan av matchen var lik den första. Blåvitt hotade inte särskilt mycket och Elfsborg kontrollerade matchen. Borås-laget vann i slutändan helt välförtjänt och fick med sig tre viktiga poäng i toppstriden.

Blåvitts förbannelse - börjar nästan alltid i uppförsbacke

IFK Göteborg har en förbannelse över sig sedan uppehållet. Inför kvällens match hade Blåvitt släppt in tidiga mål (under de 20 första minuterna) i åtta av tretton matcher sedan Mikael Stahres comeback i klubben. I de matcherna har de förlorat sex och lyckats vända på två mot Malmö FF och Mjällby AIF. Mot Kalmar kom första målet i den 17:e, mot Hammarby i den sjätte och mot AIK i den femte minuten. Därmed startar det IFK nästan alltid i uppförsbacke, vilket förstås är tungt mentalt.

Så var det inte riktigt under vårsäsongen, då Blåvitt endast släppte in mål tidigt i en av åtta matcher, medan laget släppte in mål i elva av 30 matcher under matchens första 20 minuter i fjol.

Mot Elfsborg var Per Frick nära att ge hemmalaget ledningen i den 14:e minuten med en nick tätt över mål. Sedan hotade både Simon Strand och Jeppe Okkels med farliga avslut. Visst, Blåvitt höll tätt över 20 minuter den här kvällen, men i den 39:e satte Okkels 1-0. En tung första halvlek för IFK.

Blåvitt saknade Berg - direkt svagt offensivt

IFK Göteborg skapade inte en enda målchans i första halvlek och var inte speciellt nära mål i andra halvan av matchen. Det dröjde fram till den 75:e minuten innan laget fick iväg sitt första avslut på mål, då Simon Thern sköt rakt på Hakon Valdimarsson i hemmamålet. Blåvitt spelade på chans den här kvällen och hade behövt avstängde Marcus Berg på topp. En spelare kan inte göra allt, men det hade i varje fall inte blivit sämre. Blåvitt har haft svårt att skapa målchanser i de senaste matcherna och har nu endast gjort ett mål på de fyra senaste matcherna i allsvenskan, vilket är ett direkt svagt facit. Chefstränare Mikel Stahre har lite att fundera över under landslagsuppehållet.

Blåvitts kris växer - pallar spelarna trycket?

IFK Göteborg är i kris och riskerar att ramla ur allsvenskan. Blåvitt är på tolfte plats med 22 poäng efter 22 matcher och har en poäng ner till Degerfors IF på kvalplats i serien. När den här omgången är över kan Blåvitt därmed vara på just kvalplats över landslagsuppehållet. Alla matcher är såklart som finaler för IFK nu och två riktiga ångestmöten väntar efter uppehållet mot bottenkonkurrenterna Örebro SK och Mjällby AIF. Frågan är om spelarna pallar trycket? Uppemot 5000 blåvita supportrar var på plats på Borås Arena för att stötta laget, men det hjälpte inte i slutändan. I Blåvitt-lägret florerar nu mycket negativa tankar, och pressen blir bara större för varje match nytt poängtapp.

Elfsborgs Europa-hopp lever - 19-årig reserv lugn mellan stolparna

Elfsborg fick ett skönt trendbrott mot IFK Göteborg. Efter tre raka förluster hade laget tappat mark i toppen, men har nu åter chans på Europa-spel till nästa säsong. Elfsborg är bättre än vad resultaten gjort gällande i de senaste matcherna och kommer fortsatt att utmana om Europa-platserna, även om det inte kommer bli guld i år. Ett extra plus går även till målvaktsreserven Hakon Valdimarsson, 19, som gjorde allsvensk debut i avstängde Tim Rönnings frånvaro. Den 19-årige islänningen, som kom från Grotta i somras, hade bara spelat inför som mest 2000 åskådare inför i kväll och var ett frågetecken inför matchen. Valdimarsson sattes visserligen knappt på prov, men höll sig lugn vid Blåvitt-klacken och släppte inte bollen förbi sig under matchen.