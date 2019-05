Blåvitt sätter sin organisation - Andersson och Farnerud blir sportchefer

IFK Göteborg har inte haft en tydlig sportchef sedan Mats Gren fick sparken i oktober 2018. Jonas Olsson agerade tillfällig sportchef, men meddelade i december att han inte ville vara aktuell för tjänsten.

Sedan dess har ansvaret varit uppdelat mellan klubbdirektören Max Markusson och de två styrelsemedlemmarna Mats Engström och Kennet Andersson.

Men på fredagsförmiddagen meddelade Blåvitt att den sportsliga organisation är spikad.

Kennet Andersson blir sportchef, och Pontus Farnerud assisterande sportchef.

- Inledningsvis vill jag, med tyngd, poängtera att det här inte alls var vad jag tänkt mig då jag gick in för att hjälpa till med den sportsliga verksamheten i egenskap av operativ styrelseledamot. Men med nyvunnen insikt om vad rollen egentligen innebär, så har jag tänkt om, säger Kennet Andersson till klubbens hemsida.

- Jag gillar verkligen vad jag ser på Kamratgården på alla plan. Då frågan kom kändes det som en utmaning jag är redo för och i en väldigt spännande ny fas för IFK Göteborg.

Fotbollskanalen skrev redan i december 2018 om att Farnerud hade träffat Blåvitt och diskuterat en framtida roll inom kluben.

- Jag ska inte sticka under stol med att jag är väldigt sugen på att kliva in igen och känner mig väldigt motiverad för att gå in i någon typ av roll i en elitklubb. Sedan så självklart, med tanke på min historia i IFK, så är IFK Göteborg alltid intressant, sa han då till Fotbollskanalen.