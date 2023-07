Blåvitts planilska efter Gothia: "Katastrof - trycker in 300 matcher dagen innan"

Under lördagen spelades sju Gothia Cup-finaler på Gamla Ullevi. Dessutom belastas planen redan av både Gais, IFK Göteborg, Örgryte IS och damlandslaget.

Efter IFK Göteborgs match mot Halmstads BK, som slutade 0-0, riktar flera spelare skarp kritik mot underlaget

- Den var inte ultimat. Nej, jag orkar inte ens gå in på det … Det är katastrof. Vi är redan tre lag plus damlandslaget som spelar här. Sedan ska man trycka in 300 matcher i Gothia cup dagen innan, säger Sebastian Ohlsson och fortsätter:

- Det är ju inte ens något av våra lags cup. De kan väl spela på Nya Ullevi eller något.

Marcus Berg är inne på samma spår:

- Det var som en dålig konstgräsplan. Stenhårt. Jag vet inte vad de håller på med, men det är väl inte så konstigt när det har varit flera matcher där dagen innan, säger Berg.

Borde Gothia-finalerna spelas någon annanstans?

- Jag vet inte. Det är väl några andra som styr det där. Jag vet inte vilka det är och jag orkar inte lägga mig i heller, menar Blåvitts lagkapten.

Inte heller Gustaf Norlin var tillfreds med gräsplanen, men vill inte skylla det oavgjorda resultatet på underlaget.

- Det har ju varit 20 Gothia-finaler häromdagen, så den är ganska hård och ojämn. Det spelar in en del, även om det ska se bättre är ut när vi spelar på hemmaplan, säger Norlin.

Vad tycker du om att det läggs så många matcher här?

- Vi har väl pratat om det nog nu. Den här planen är extremt belastad. Det är inte lätt att hålla den i toppskick när det är tre lag och turneringar som bedrivs på den. Vi hade önskat att ha en plan helt för oss själva, men det är önsketänkande.