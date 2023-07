Haglund hyllar Askou: "Tror absolut Blåvitt klarar kontraktet"

Halmstads BK fortsätter imponera som nykomlingar i allsvenskan. Mot IFK Göteborg (0-0) tog man poäng för åttonde matchen i följd.

Men på presskonferensen efter matchen ville HBK-tränaren Magnus Haglund inte bara prata gott om sitt eget lag. Liksom efter förra mötet lagen emellan lyfte Haglund sin tränarkollega i IFK Göteborg: Jens Askou.

- Jag tycker fortfarande att Blåvitt utvecklas hela tiden. Jens har gjort ett jättebra jobb. Vi vet att vi kunde ha fått tre poäng, men det kunde Blåvitt också fått, säger Haglund.

Hur ser du på IFK Göteborgs utveckling under Askou?

- De har en defensiv struktur. Sedan tror jag man är väldigt nära att få det att lossna. Jag tycker att de tre där framme, med (Marcus) Berg, (Arbnor) Mucolli och (Gustaf) Norlin spelar tätt tillsammans. De är väldigt nära att få till en kombination som gör att man tar sig igenom. Någon match kanske man får till det flera gånger.

I den andra halvleken kom Sebastian Ohlsson in i spel för hemmalaget efter att ha varit skadad i två månader. En spelare som imponerade på Haglund.

- Alla kan se att han kommer in och bidrar med kvalitet. Det gjorde han direkt när han kom in på planen. Det blir action direkt och han sätter in bollen bakom. Laget tar steg.

Tror du Blåvitt klarar kontraktet?

- Det tror jag absolut att de gör, säger Magnus Haglund.