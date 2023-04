Boudah: "Tror inte jag träffar"

Några minuter före paus gjorde Hammarby 1-0 mot Varbergs Bois.

Nyförvärvet August Mikkelsen tog sig runt på högerkanten och skickade in ett inspel mot Abdelrahman Boudah, som befann sig precis framför mål. Till en början såg det ut som att det var just Boudah som petade in bollen i nät.

Men var det verkligen så?

- Jag tror inte jag träffar den (bollen). Jag svär, jag vet inte, Vill ni ge mig målet så varsågod, sa Boudah till Discovery+ i paus.

Han fortsatte:

- Ni kan säga att den tog på mina dobbar.

Det var nog faktiskt så att Varbergs Bois Niklas Dahlström satte bollen i eget mål.

- Han (Boudah) får komma förbi alldeles för lätt. Passningen går genom tre spelare. Kanske får vi komma ner djupare och jobba därifrån, sa backen i till Discovery+ i paus.

Han fortsatte:

- Jag trodde inte den skulle gå igenom två spelare. Jag försökte trycka bort honom, men den studsar tyvärr in i mål.

Hammarby ledde med 1-0 i paus och vann med 2-0.