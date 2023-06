BP:s målvakt stod för en tavla - men hyllas av Besara: "Jag vill skydda honom"

En kvart in i matchen mellan Hammarby och Brommapojkarna klippte Nahir Besara till från 25 meter. Bollen studsade och smet förbi Filip Sidklev.

Efter Bajens 2-1-seger var Sidklev självkritisk till ingripandet vid det första målet.

- Vi började matchen väldigt bra men sedan åkte vi på en kalldusch med ett insläppt mål som jag får ta på mig. Men det är sånt som händer, säger han.

Men målskytten Besara vill inte prata om 1-0-målet. I stället vill han hylla BP-målvakten.

- Det var inte värsta målet, men jag vill inte att folk ska skriva om deras målvakt för han var fantastiskt bra. En så ung målvakt som är så bra och som vi har i svensk fotboll, jag vill mer skydda honom än att det ska skrivas om att det var en tabbe. Han gjorde en fantastisk match, men precis som alla spelare som gör misstag så gjorde han ett misstag i dag och då blev det ett mål, säger Besara och fortsätter:

- Han är en fantastisk målvakt. Så ung. 18 år och komma hit och möta Hammarby med 20 000 på läktaren och han vågade spela de här bollarna genom lagdelar. Det var inte så att han spelade säkert hela tiden utan han spelade moget och modigt. Det var kul att se och det är kul för svensk fotboll. Jag blir glad när jag ser så unga spelare visa framfötterna.

Filip Sidklev spelade upp sig och svarade för några fina räddningar, bland annat på Tesfaldet Tekies volley i andra halvlek.

- Vi blev bättre i andra halvlek. Vi fick in ett välförtjänt mål och jag fick komma tillbaka in i matchen och göra några bra räddningar. Men surt som det slutade. Det var ett bra avslut av Jusef. Han är väl förtjänt av det. Han har kämpat hårt för det. Så all kredd till honom. Han hade inte gjort något mål innan och man såg hur mycket det betydde för honom. I efterhand kan man väl glädjas åt en annan ung spelare som det går bra för, säger Sidklev.