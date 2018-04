Brorsson in som mittback mot AIK – ska fortsätta ny supersvit: ”Jag är där jag ska vara”

Fram till slutet av augusti förra året så var Franz Brorsson helt given i Malmö FF:s mittförsvar. Han hade startat samtliga matcher, med undantag för när han var avstängd och en match där han vilades.

Efter det har speltiden begränsats. Rasmus Bengtsson började närma sig hundra procent efter sin knäskada och blev oftare valet bredvid Nielsen, som har startat varje tillgänglig match under Magnus Pehrssons tid. Det var rykten om försäljning till Ryssland i vintras, men Brorsson själv slår bort det.

- Jag är där jag ska vara.

I dag blir det en av hans största matcher på länge, en startplats bredvid Nielsen mot AIK då Bengtsson har lungproblem. Det blir Brorssons tredje start för året. I de två tidigare matcherna har det också varit istället för Bengtsson. Delvis på grund av konstgräsunderlagets påverkan på Bengtsson, delvis på grund av att Magnus Pehrsson har velat ha igång fler spelare.

- Det har blivit mycket ”varannan match”. Jag tror inte vi har haft samma startelva på hela försäsongen. Bra snack med Magnus och det är tre starka, jämlika mittbackar. Det blir mycket matcher fram till sommaren. Håller man sig skadefri lär man spela. Den som är bäst för matchen, bäst i veckan får spela.

Du har inte känt någon frustration över att Bengtsson kommit in och blivit mer ett förstaval?

- Jag har inte varit utanför så mycket, även om det kanske känts som Rasmus varit etta. Det är inte så jag har suttit på bänken i en månad. Jag har inte känt någon frustration, bra snack med Magnus, och laget går alltid först.

- Såklart vill jag spela alla matcher, men under förra året spelade jag kanske 85 procent (av matcherna). Jag vet inte riktigt, men de flesta. I år det väldigt öppet race.

Samtidigt går många saker bra för Brorsson. Han är etablerad som startspelare i U21-landslaget och har påbörjat en ny stark svit i MFF. Hans första starka statistisk var kring hans 35 första allsvenska matcherna: 29 segrar, fyra oavgjorda, och två förluster. De två förlusterna var IFK Norrköpings guldmatch (där Brorsson visades ut) och mot Gefle, bara dagar efter MFF:s guldfirande och med en kraftigt skadedrabbad trupp.

De siffrorna försämrades dock under MFF:s formsvacka i somras. Nu har dock ännu en stark svit påbörjats. Bortser man från träningsmatchen mot Roskilde, som var mer av en U21-match, så har MFF inte släppt in mål under tiden som Brorsson varit på plan i sina senaste tio matcher. Totalt 550 minuter, och senast han var inne på plan när MFF släppte in mål var mot Östersund i september.

- Skönt att ha det i ryggen, men ibland kan man ha tur med stolpe ut och ribba ut. Sedan har vi knappt släppt in mål på hela säsongen.

Och om en svit ska brytas ska behållas så är det också en svit som ska brytas. Brorssons allsvenska statistik: 49 matcher, noll mål.

- Nu är det bara en grej kvar. Det kommer nog på våren tror jag.

Malmö FF möter i dag AIK, en match som sänds via C More och börjar 19.00.