Bytte med storebrorsan och fixade straff - AIK:s nya stjärnskott hyllas efter debuten

Säsongen 2020 gjorde Yasin Ayari, 18, allsvensk debut för AIK. På söndagen var det lillebrorsan Tahas tur.

I den 87:e minuten, vid ställningen 3-0, hemma mot Gif Sundsvall gick Yasin ut och Taha in. Sju minuter senare fixade den 17-årige debutanten straffen som Sebastian Larsson satte 4-0 på.

- Det var jätteroligt. Det var en sjuk känsla att springa in och se fansen. Det här är något som jag har sett fram emot sedan jag kom till AIK när jag var jätteliten. Så det är jätteskönt att den här dagen äntligen är här. Nu är det bara att fortsätta, säger Taha Ayari.

Hur var det att byta med storebrorsan?



ANNONS

- Det är kul att komma in, men det är klart att jag hade velat spela med brorsan. Men det kommer förhoppningsvis.- Det är ännu roligare att få vara med och känna att man är delaktig. Det är en sak att bara hoppa in, och sedan en annan sak att hoppa in och vara delaktig. Så det var jätteroligt. Men man kan inte flyga nu. Det gäller att ha fötterna på jorden och jobba vidare.

Hur skulle du beskriva dig själv?

- Svår fråga. Jag är lite allround. Jag är kreativ och gillar att kombinera och jag har skön teknik, som man har lärt sig hemma på gården.



När Fotbollskanalen pratar med Taha Ayari kommer storebrorsan Yasin ut från omklädningsrummet och ställer sig några meter bort och väntar. Efter någon minut är det hans tur att få svara på frågor - och han är stolt.

ANNONS

- Jag är glad. Det har varit målet för oss i familjen. Det var en stor dag för oss. Han kan prestera på den här nivån, vi såg det nu på den här korta tiden han fick. Han skapade en straff, säger Yasin.

Men en sak är han dock inte helt nöjd med. Att han inte fick vara kvar på planen när lillebrorsan kom in.

- Det var trist, jag sa det till Henok (Goitom) när jag blev utbytt. Men vi får hoppas att det kommer.

Taha Ayari har varit med i AIK:s A-trupp ett tag. Så han är ingen ny bekantskap för lagkamraterna.

- Han är en oerhörd talang. Han har varit med oss ett tag nu. Vi vet vad Yasin går för och vilket mindset han har. Nu är bröderna inte exakt samma spelartyper. Yasin är mer ett råskinn som kliver in i allt och alla. Taha är mer av en tia, en finlirare. Hittar bra ytor framför motståndarnas backlinje och jobbar därifrån.

ANNONS

- Taha är ganska mogen och gör det inte för svårt. Han kan komma in i den där ytan och spela på få touch. Det låter enkelt, men det är svårt och det är inte många andra som klarar av det. För att vara i den åldern och bli hajpad så har han tacklat det bra. Bra mentalitet och vill lära sig mycket. Han har en bra framtid.

Henok Goitom har tidigare varit tränare för Taha Ayari i U19-laget. Och för honom var det inget svårt val att kasta in 17-åringen mot Sundsvall.

- Han fixade en straff. Han hade mycket energi och ville mycket. Det ser väldigt lovande ut. Jag har sett honom i U19, så det är lätt för mig att ge det förtroendet för honom. Han kan springa hur mycket som helst. Han är bra på mycket. Det enda han inte har är erfarenheten. Men det kan bli bra, säger Goitom.