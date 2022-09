FEM SPANINGAR: "AIK var illa ute - ska vara glada"

Stefanelli på väg att snygga till sina siffror

Två mål och en assist mot Sundsvall betyder att Nicolas Stefanelli nu har gjort tio poäng (sju mål och tre assist) på 20 starter. Det är okej, även om han nog borde ha gjort fler poäng som offensiv startspelare i ett bra lag. Om man tar spelare i AIK så kan man jämföra med Nabil Bahoui, som är en annan offensiv spelare som ska göra poäng. ”Nabbe” har gjort åtta poäng (sex mål och två assist) på tolv starter.

Sundsvall borde gjort mål i första halvlek

Slarv och nonchalans av Sebastian Larsson, Erik Ring och Joe Mendes ledde i den första halvleken till två frilägen för Gif Sundsvall.



ANNONS

ANNONS

Vid det första slog Sebastian Larsson en passning rakt till en motståndare vid mittplan, så att bortalaget kunde kontra. Pontus Engblom blev fri men uppvaktad i ryggen och hade svårt att få full kontroll på bollen, så det blev inget avslut.Vid det andra var Erik Ring för svag och tappade boll ganska enkelt långt ner på Sundsvalls planhalva. Sedan stod Saku Ylätupa för första halvlekens prestation. Först vände han bort Bilal Hussein, sprintade sedan iväg från Sebastian Larsson, och frispelade Pontus Engblom. Joe Mendes hängde inte med och Engblom kom in i AIK:s straffområde och avslutade, men Kristoffer Nordfeldt gjorde en bra räddning. AIK var illa ute och ska vara glada över att man inte låg under med 0-1 i den här matchen. För Sundsvall blir det svårt att hänga kvar om man inte gör mål på frilägen.

Han är kung på att blocka skott

Enligt statistikverktyget Wyscout.com är Gif Sundsvalls mittback Forrest Lasso den spelare i allsvenskan som har gjort näst flest brytningar per 90 minuter, och den som har blockerat flest skott per 90 minuter. Något som Lasso själv är så nöjd med att han via sin Instagram-story publicerade en bild med några av hans fina statistik. Det landade dock inte jättebra hos fans som menade att det var dåligt fokus med tanke på att laget ligger sist. Det gjorde också att han, enligt ST, fick ha ett möte med sin tränare.

Men att han är bra på att blocka skott kan ingen ta ifrån honom. Mot AIK fortsatte han att blocka bollar.

I den första halvleken stod han på mållinjen och blockade Yasin Ayaris nick. Och kort efteråt stod han återigen på mållinjen, och blockade den här gången Erik Rings skott - men Nicolas Stefanelli satte returen.

ANNONS

När startar Guidetti och Bahoui tillsammans?

John Guidetti och Nabil Bahoui ska vara avgörande spelare. Men båda kämpar och sliter för att kunna spela match efter match, och det känns nästan som att de skiftar med varandra och spelar varannan match och vilar varannan.

Den 17 juli gjorde John Guidetti debut för AIK. Sedan dess har det gått 14 matcher, och då har Guidetti och Bahoui bara startat i en match tillsammans, mot Slovacko hemma. Mot Värnamo hoppade båda in. Mot Slovacko spelade Guidetti hela, när Bahoui hoppade in.

Många före detta AIK-spelare i Sundsvall

Robert Lundström, Rasmus Lindkvist, Saku Ylätupa och Pontus Engblom har alla spelat i AIK. Engblom var med och tog guld 2009. Lundström och Lindkvist var med och tog guld 2018. Nu startade hela gänget för Sundsvall. Ylätupa gjorde en bra match och borde ha fått assist efter sin fina solo-show i första halvlek, men Engblom missade friläget.