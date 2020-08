Christiansen: ”Vi ska ha titeln i december”

Malmö FF föll tungt efter förlängning i finalen i Svenska cupen i torsdags. Under söndagen slog MFF tillbaka finalmotståndaren IFK Göteborg med 3-0 i allsvenskan.

Anders Christiansen tycker att MFF satte tonen direkt från start på Gamla Ullevi.

- Vi ville resa oss så snabbt som möjligt och det tycker jag att vi gjorde. Vi kändes redo. Vi visade vilken kvalité vi har i truppen och vann med 3-0, säger den danske mittfältaren.

De var såklart besvikna i torsdags och var därför mycket revanschsugna nu.

- Senast förlorade vi en match som man inte vill förlora. Vi ville ha tre poäng idag. Det var en viktig match för oss. Det var viktigt att vinna. Det säger sig självt efter en förlust i en cupfinal, säger Anders Christiansen.

Angående sitt gula kort i slutet av första halvlek säger han:

- Jag försökte bara gå på bollen. De kom in sent på mig två gånger. Första gången jag kom in lite sent fick jag såklart ett gult kort. Vi ska inte prata om domaren, men domare kan precis som spelare ha en dålig dag och idag hade han en mindre bra dag.

Tack vare den klara segern gick Malmö FF upp i åtminstone tillfällig serieledning.

- Man vinner inte allsvenskan efter tolv omgångar, utan det gör man efter 30. Det viktigaste för oss är att vi vann femte matchen i allsvenskan i rad. Det är bara att köra på. Gör vi det så vinner vi allsvenskan. Det handlar om att få så många poäng som möjligt efter 30 omgångar, inte efter tolv, säger MFF:s lagkapten.

Men han har inget emot att sätta press på IFK Norrköping.

- Det är såklart bra att testa dem lite. Det är ett tråkigt svar, men det viktigaste för oss är att ta en match i taget. Vi är inte nöjda. Vi vill mycket mer. De fick titeln i torsdags. Då ska vi ha titeln i december. Sen kan vi fira det efter 30 omgångar, säger Anders Christiansen.

Han anser att hans straff i femte minuten var perfekt.

- Straffen var klockren! Den var härlig. Det handlar om att göra mål. Och efter vår straffhistorik förra säsongen var det härligt att få göra mål, säger han.