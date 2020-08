TV: Säker seger för MFF - tog revansch på Blåvitt

I torsdags förlorade Malmö FF finalen av svenska cupen mot IFK Göteborg på Ullevi. Efter förlusten återvände man revanschlystna till Ullevi för match i allsvenskan under söndagen.

Redan efter två minuter blev det halvfarligt i IFK Göteborgs straffområde. Ett avslut från Arnor Traustason touchades och gick ut till hörna.

Minuten senare fick Malmö FF straff efter en hands på Patrik Karlsson Lagemyr, som varnades. Lagkaptenen Anders Christiansen stegade fram och var säker från elva meter. Han skrek sedan ut sin glädje över ett tomt Gamla Ullevi.

I nionde minuten sköt Blåvitts högerback Alexander Jallow ett hårt skott som gick en bit utanför. Anders Christiansen var nära att bli tvåmålsskytt i 17:e minuten. Han fick en djupledsboll och sköt när han närmade sig målet. Giannis Anestis svarade med en fin räddning till hörna. Och hörnan skulle Malmö FF komma att utnyttja på bästa sätt. Anders Christiansens hörna skarvades vidare av Erdal Rakip innan 19-årige startdebutanten Amin Sarr - tämligen ostörd - kunde nicka in bollen vid bortre stolpen. Det var talangens första allsvenska mål.



Efter 22 minuter fick IFK Göteborgs vänsterback Victor Wernersson ett bra skottläge efter en frispark, men sköt skyhögt över. Sex minuter senare fick Alhassan Yusuf ett jätteläge att reducera. Johan Dahlin stod i vägen och räddade närskottet.

Det blev irriterat efter att Victor Wernersson varnats för filmning efter att ha fallit i straffområdet. Domare Mohammed Al-Hakim var ute och pratade med Poya Asbaghi, som inte höll med beslutet, och dessutom varnades August Erlingmark för protest. MFF ledde med 2-0 i paus och var det bättre laget i den första halvleken. Det var ingen rolig halvlek för IFK Göteborg, som släppte in en straff och en hörna och hade svårt att få till det offensivt.



Sju minuter in i andra halvlek fick Jonas Knudsen ett bra läge att göra 3-0, men sköt utanför. Med halvtimmen kvar att spela skapade IFK Göteborg en finfin möjlighet till reducering. Alhassan Yusuf lyfte in bollen till Sargon Abraham, som dock nickade över ribban.

Efter 63 minuter gjorde MFF ett trippelbyte. Isaac Kiese Thelin, Jo Inge Berget och Bonke Innocent kom in istället för Guillermo Molins, Amin Sarr och Fouad Bachirou. I 73:e minuten avlossade Bonke Innocent ett skott utifrån som räddades till hörna. Sex minuter senare sköt Erdal Rakip över i hyfsat läge. Jo Inge Berget punkterade matchen i 83:e minuten, då han placerade in bollen i bortre hörnet efter en omställning.



I och med den säkra segern gick MFF upp i - åtminstone tillfällig (IFK Norrköping möter Mjällby hemma imorgon) - serieledning i den haltande tabellen. IFK Göteborg ligger kvar på tolv poäng efter tolv spelade matcher. MFF möter Helsingborgs IF hemma på onsdag. För Blåvitts del väntar ny hemmamatch, mot Östersunds FK, på torsdag.

- Vi slog tillbaka efter cupfinalen. Det var en tung förlust, och jag tyckte inte att det var rättvist, fast sån är fotbollen och sånna är finaler. Men det är skillnaden på bra lag och mindre bra lag, hur man tar sig tillbaka efter sånna förluster, säger Christiansen efter matchen till Dplay.

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Calisir, Johansson, Wernersson - Erlingmark, Yusuf, Sana - Karlsson Lagemyr, Abraham, Aiesh.



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson - Sarr, Rakip, Christiansen, Bachirou, Knudsen - Molins, Traustason.