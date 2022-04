Djurgården krossade Sirius - efter jättetabbar

Djurgården är tillbaka på vinnarspåret igen, efter ett kryss mot IFK Göteborg och förlust mot AIK. Under lördagen vann man med hela 4-0 hemma mot Sirius.

Det var gästerna som skapade matchens första stora farlighet, i den elfte minuten. Då avslutade Edi Sylisufaj från nära håll men Djurgårdens keeper Jacob Widell Zetterström sträckte ut ena benet och stod för ett jätteräddning.

Därefter handlade det mesta om Djurgården. I den 26:e minuten kom 1-0. Sirius mittback Marcus Mathisen slog bollen rakt på Hampus Finndell efter en kort inspark, varpå den blårandige mittfältaren enkelt kunde kliva fram med bollen in i straffområdet och trycka in 1-0.

- Vi spelar med hög risk och blev straffat vid 1-0-målet, sa Sirius-kaptenen Tim Björkström till Discovery+ i paus.

Djurgården gjorde 2-0 i den 38:e minuten. Elias Andersson, som startade i Rasmus Schüllers frånvaro, slog ett inlägg med vänsterfoten som Sead Haksabanovic nickade in i bortre hörnet.

I den andra halvleken fortsatte hemmalaget att göra mål. Fyra minuter efter att domaren blåst igång matchen igen sköt Haris Radetinac in 3-0 via målvakten Tommi Vaiho, som är inlånad från just Djurgården, efter att hemmalaget rullat upp gästerna.

En stund senare bjöd Sirius, och Marcus Mathisen, på ytterligare ett mål. Även det kom det till efter en kort inspark. Mittbacken fick bollen för långt ifrån sig inne i boxen, vilket gjorde att Victor Edvardsen kunde gå in i en duell med honom. Ett motlägg senare gick bollen i en båge över Vaiho i målet och in i nät.

Nu står Djurgården på tio poäng efter sex spelade matcher i allsvenskan. Sirius har skrapat ihop sju poäng. Laget från Uppsala har förlorat tre raka matcher.

- Jag har inte så mycket att säga. Allt som kan gå fel går fel, personligen också. Det är piss, säger Sirius-spelaren Marcus Mathisen till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det brukar inte gå in tre mål när vi spelar, men i dag går allt rätt för dem. Det kanske blir ett mål på en hel säsong ibland, men i dag blir det tre mål. Vi ska inte sluta spela, men vi får tänka om lite.

Bortsett att lördagens nederlag blev det tredje raka, har nu laget dessutom släppt in tio mål på sina tre senaste matcher.

- Det är inte bra nog. Vi får hem och jobba. Vi har mött bra lag, så är det, men det är inte bra nog. Vi får jobba på det.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Leo Cornic, Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Pierre Bengtsson - Elias Andersson (Melker Jonsson 82), Hampus Finndell (Emmanuel Banda 73), Magnus Eriksson - Haris Radetinac (Joel Asoro 65), Victor Edvardsen (Kalle Holmberg 65), Sead Haksabanovic (Gustav Wikheim 65)

Sirius lag: Tommi Vaiho - Tim Björkström, Isak Ssewankambo (Kristopher da Graca 70), Marcus Mathisen (Adam Hellborg 70) - Aron Bjarnason, Moustafa Zeidan, Filip Rogic, Jamie Roche (Filip Olsson 78), Laorent Shabani - Patrik Karlsson Lagemyr (Christian Kouakou 78), Edi Sylisufaj (Yukiya Sugita 58)