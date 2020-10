Djurgården tabelltvåa efter ny seger - ilska i Häcken efter uteblivna straffar

BK Häcken och Djurgårdens IF drabbade på onsdagen samman i ett toppmöte om Europa-platserna i allsvenskan. Även om Häcken inledde piggt med ett fint avslut av Godswill Ekpolo tätt utanför mål, så tog Djurgården lite senare ledningen. Haris Radetinac höll sig i den åttonde minuten framme i straffområdet på ett inlägg och nickade bollen i mål till 1-0.

- När "Mange" (Magnus Eriksson) spelade in bollen bakom deras backlinje, så ville jag ta mig in i straffområdet och bollen kom sedan perfekt, så det var bara att nicka in den, sa Radetinac till Dplay i halvtid.

Häcken var dock därefter inte ofarligt i Djurgårdens straffområde och ropade bland annat på straff vid två tillfällen. Först fick Djurgårdens Aslak Fonn Witry bollen på sin ena arm och därefter trampade Haris Radetinac på Johan Hammars fot i straffområdet. Häcken blev däremot inte tilldelat någon straff och i stället gick bortalaget till pausvila i ledning.

- Den (straffsituationen), som jag själv var inblandad i, är 100 procent straff. Jag hävdar att Radetinac ställde sig på min fot när jag skulle gå upp. Det är 100 procent straff, sa Hammar till Dplay i halvtid.

I andra halvan av matchen fortsatte Häcken att trycka på för ett kvitteringsmål, bland annat genom Alexander Søderlund, men utan att få utdelning. I stället utökade Djurgården till 2-0. Gustav Berggren drog, i den 71:a minuten, ner Fredrik Ulvestad i straffområdet och därmed kunde norrmannen sedan utöka till tvåmålsledning från elvametersmarkeringen.

- Det är alltid roligt att bidra med mål och jag hoppas kunna fortsätta med det, säger Ulvestad till Dplay.

Djurgården höll sedan undan och vann med 2-0 på Hisingen. Därmed är Djurgården nu tvåa i allsvenskan med åtta poäng upp till Malmö FF i serieledning. Häcken är på fjärdeplats med två poäng upp till Djurgården och med tio poäng upp till MFF.

- Det är en jätteskön vinst. Det var en viktig match för oss i dag, men nu måste vi kämpa vidare, då det är fem matcher kvar och mycket att spela om, säger Ulvestad.

Häckens Erik Friberg var i sin tur besviken efteråt.

- Det är tungt såklart, men vi räckte inte till. Vi mötte ett bra lag och hade väl lite intentioner i första som var okej, samtidigt som vi hade kunnat få med oss en straff, men de fick ett mål tidigt, spelade på det och gjorde det bra, säger Friberg till Dplay.

- Vi måste skapa mer lägen och ha mer tryck på dem. När vi får in bollen måste vi också ha kvalitet på det, precis som med inlägg och instick. Det var det inte riktigt i dag, fortsätter mittfältaren.

Djurgården ställs härnäst mot Falkenberg borta på söndag, medan Häcken i nästa match spelar mot Hammarby borta på söndag i allsvenskan.

BK Häckens lag: Pontus Dahlberg - Godswill Ekpolo, Joona Toivo, Johan Hammar, Adam Andersson (Oskar Sverrisson, 72) - Gustav Berggren, Rasmus Lindgren (Ali Youssef, 72) - Patrik Wålemark (Viktor Lundberg, 72), Erik Friberg, Ahmed Yasin - Alexander Søderlund.

Djurgårdens IF:s lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck - Curtis Edwards, Fredrik Ulvestad - Magnus Eriksson (Erik Berg, 80), Haris Radetinac, Nicklas Bärkroth (Jonathan Ring, 63) - Kalle Holmberg (Emir Kujovic, 63).