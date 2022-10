Dyrköpt Bajen-ledning mot Mjällby - Nilsson och Bojanic skadade i första halvlek

Det började med en tilltrasslad sekvens på Strandvallen mellan Mjällby AIF och Hammarby. I den 32:a minuten slog hemmalagets Carlos Gracia en dålig hemåtpassning och Veton Berisha snappade upp bollen före målvakten Samuel Brolin.

Hammarbyanfallarens avslut från snäv vinkel stoppades på mållinjen av Jetmir Haliti, som tappade balansen och fick se Joel Nilsson raka in 3-0-målet. Samtidigt dundrade Nilsson in i målställningen på sin gamla hemmaplan och blev liggande i målet under flera minuter.

Under tiden som Bajenspelade firade fick Nilsson läkarbehandling. Han byttes sedan ut mot Abdelrahman Saidi och kunde ta sig ut från planen för egen räkning, med en ispåse på huvudet.

I halvlekens sista sekund slog Darijan Bojanic iväg bollen och la sig sedan ner på gräset, där han låg kvar en stund. I halvtid blev lagkaptenen sedan utbytt mot Jeppe Andersen med någon form av skada.

Hammarby höll undan i andra halvlek och vann med 3-0.