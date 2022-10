Hammarby ny tabelltvåa - tre olika målskyttar i segern mot Mjällby

Tabellfemman Hammarby jagade viktiga poäng i guldstriden och gjorde en förändring i startelvan sedan 5-1-segern mot Varbergs Bois, när Simon Sandberg ersatte den avstängde Mohanad Jeahze i fyrbackslinjen. Hos niondeplacerade Mjällby tog Noah Eile försvarsplatsen från Ivan Kricak sedan 2-2-mötet med IFK Norrköping och Mamudo Moro spelade istället den avstängde Amin Al-Ammari.

Mjällby inledde matchen piggt med mycket bollinnehav. I den elfte och tolfte minuten hade Bajen en period där de skapade tre hyfsade målchanser genom Veton Berisha gånger två och Joel Nilsson, där bara Berishas andra skott träffade Samuel Brolins mål. I den 16:e minuten fick dock Mjällbymålvakten hämta bollen ur målet.

ANNONS

Gustav Ludwigson hittade Nahir Besara i straffområdet, som serverade Bajenanfallaren ett öppet mål. Ludwigsons tionde mål och Besaras tionde assist i år. Ledningen dubblades sju minuter senare. Besaras hörna nådde en helt fri Edvin Kurtus, vars nick tog på en hemmaspelare och damp ner framför Mads Fenger som krutade in sitt första mål för säsongen.

Fem minuter senare slog Shaquille Pinas ett fint inspel genom straffområdet till Nilsson, men Heradi Rashidi kom emellan och förhindrade ett givet mål. Det kom i den 32:a minuten istället. Ludwigson stressade Carlos Gracia till ett dåligt hemåtspel och Berisha hann före en utrusande Brolin.

Berishas skott från en snäv vinkel stoppades av Jetmir Haliti på mållinjen, men mittbacken tappade balansen och fick se Nilsson raka in 3-0 på sin tidigare hemmaplan. Nilsson brakade samtidigt in i målställningen och fick lämna planen med en ispåse på huvudet. Bajen var nära ett fjärde mål därefter. Inbytte Abdelrahman Saidi fick en rikoschett på sig och bollen hamnade just utanför stolpen. Mjällbyanfallaren Silas Nwankwko hade sedan ett bra nickläge på tilläggstid men bollen gick via en bortaspelare till hörna. Ett effektivt Hammarby fick nöja sig med 3-0 i halvtid.

ANNONS

- Det är för dåligt. Jag tycker helt ärligt att vi släpper in för billiga mål, säger Rashidi till discovery+ i halvtid.

Tränare Andreas Brännström till Discovery+ i paus:

- När man möter ett lag som Hammarby är de bättre än dig på det stora hela. Då kan man vara noggranna i de små sakerna, som fasta situationer. Nu är det nästan tvärtom. Vi är nästan bättre än Hammarby i det de vill vara bra på och fruktansvärt jävla urusla i det vi vill vara bra. Första kvarten handlar om att stanna kvar i matchen, sa han till Discovery+ i paus.

Ludwigson i samma sändning:

- Stark insats av oss tycker jag. Det var tuffa förhållanden i början och vi spelade för enkelt. Sedan när vi får målet kan vi hålla i bollen lite mer och vi värderar bra där tycker jag, när vi ska spela enklare, rakare och hålla i den lite, säger 1-0-målskytten.

ANNONS

Knappt tio minuter in på den andra halvleken stack hemmalaget upp med en halvchans, när Nwankwo provade med ett distansskott som gick någon meter utanför. Efter 70 minuter provade hemmalagets inhoppare Noah Persson ett volleyavslut, som gick tätt över ribban.

Med kvarten kvar hittade Ludwigsons fina markinlägg en fri Saidi, som i stort sett hade öppet mål men sköt utanför. Mjällby ryckte upp sig i halvleken samtidigt som Hammarby bara spelade av matchen och tog sig friheten att byta ut spelare som Berisha och Besara tidigt med kommande spelprogram i åtanke.

3-0-segern tar Hammarby förbi Djurgården upp på andraplatsen i tabellen. Bajens Mads Fenger gläds åt segern.

- Det är skön seger. Hållen nolla och tre mål. Vi kunde gjort fler mål, säger dansken till Discovery+ och fortsätter:

- Jag tycker att vi har haft svårt i sådana här matcher tidigare, gräs på bortaplan. I dag visar vi att vi kan spela på en gräsmatta.

ANNONS

Hammarbys tränare Martí Cifuentes på presskonferensen efter matchen:

- Jag är glad för resultatet och insatsen, den var en väldigt bra insats. Första halvlek var fantastisk och vi satte våra chanser. Andra halvlek var annorlunda men vi skapade några lägen i alla fall. Det är väldigt svårt för mig att ta ut laget och det vill jag berömma spelarna för, säger han.

Mjällbys tränare Andreas Brännström:

- Vi är fruktansvärt jävla dåliga i det lilla, säger han och syftar på misstagen vid målen.

Brännström fortsätter:

- Vi är otroligt svaga i och kring boxen.

Avståndet till serieledaren Häcken är alltjämt fem poäng. Mjällby är kvar som nia i allsvenskan när fyra omgångar återstår.

Startelvor:

Mjällby: Brolin - Eile (utbytt 46'), Gracia, Haliti - Johansson (62'), Rashidi, Gustafson (82'), Gustavsson (K), Rosengren - Moro (62'), Nwankwo (62').



ANNONS

Byten: Kricak (46'), Yusuf, Bergström, Persson (62'), Löfqvist (82')

Hammarby: Dovin - Sandberg, Kurtulus, Fenger, Pinas (utbytt 83') - Bojanic (K) (46'), Sadiku, Besara (65') - Nilsson, Berisha (65'), Ludwigson.

Byten: Andersen (46'), Vagic, Concha (65'), Adjei (83')

Gula kort: Nwankwo (40'), Saidi (71'), Gustafson (71'), Kricak (73')