Efter buropen - Tihi gjorde segergest mot Bajen-supportrarna: "En adrenalinkick - fick ut mina känslor"

IFK Värnamo tog ledningen genom Marcus Antonsson i den 76:e minuten. Till slut fick Hammarby ändå in en kvittering på straff i den 89:e minuten och matchen såg ut att gå mot ett kryss. Då klev Antonsson fram på nytt och dundrade in 2-1, via ribban och in i mål, på tilläggstid - och Värnamo kunde skrällartat ta med sig alla tre poäng hem till Småland.

- Vi håller oss till det vi sa innan. Vi kom ihåg från när vi mötte Djurgården här (förlust 0-5), att det är ett jävligt snabbt gräs. Man ska inte skämmas för att gå lågt här, och det var exakt det vi gjorde. Gick på kontringar och till slut renderade det i något positivt, säger Värnamos Robin Tihi och lägger till:

- Det var overkligt när Antonsson satte den andra. Faktiskt.

Robin Tihi har haft en stormig vecka bakom sig. Detta efter att han stod för självmål mot AIK, klubben mittbacken tillhör, förra helgen. Efter det har han fått motstå näthat via sina sociala kanaler. Under dagens match buade Hammarby-publiken åt honom när han hade bollen.

- Synd för dem att jag bara hade bollen och spelade iväg den. De hann bara säga "bu" en gång! Det var inte så farligt, skrattar 20-åringen.

Efter matchen passade Tihi på att göra segergest mot ena långsidan på Tele2 arena.

- Det var väl lite adrenalinkick där man fick ut sina känslor, så det var bra, förklarar han.

Hur har den senaste veckan varit för din del?

- Precis som jag har sagt till de andra, så är det bara att bita ihop. Jag har fått så mycket stöd och kört på på träningarna. Jag hoppas bara att det leder till att man får en extra boost av det.

Vad har du fått för typ av stöttning?

- Klubben, familj, ledare i laget, kompisar - och även supportrar från alla möjliga håll. Det har så klart gjort det lättare att släppa det.

Efter AIK-matchen avböjde Tihi att möta pressen, och har sedan dess inte gjort någon intervju.

- Jag kände att det inte fanns någon anledning att uttala mig. Alla såg vad som hände och vad ska man säga? Det fanns egentligen inget att säga, säger Robin Tihi.