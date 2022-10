Efter succésäsongen - Lund jagas av utländska klubbar: "Finns det intresse så är det bra"

BK Häcken tog en komfortabel 4-1-seger när man tog emot Gif Sundsvall under lördagen. Efter en oavgjord första halvlek växlade hemmalaget upp tempot och kunde punktera matchen genom tre mål inom loppet av 15 minuter.

Framspelare till två av dem var vänsterbacken Kristoffer Lund. Först satte dansken in ett högt inlägg på Even Hovland, som nickade dit 2-1. Strax senare satte samma vänsterfot in bollen längs marken till landsmannen Mikkel Rygaard, som utökade ledningen.

- Det är jättebra med två assist. Det är klart, som ytterback i den fotbollen vi spelar, så är det bra att jag kommer fram och får göra assist. Men det är bara bra att vi får göra många mål och vinna matchen, säger Lund till Fotbollskanalen.

Kristoffer Lund anslöt till BK Häcken sommaren 2021, och fick omgående ett stort förtroende på vänsterbackspositionen. Men det är först i år som 20-åringen har satt ett ordentligt avtryck i allsvenskan, och på 21 matcher står han noterad för sex assist. Detta trots att han i princip helt saknade seniorfotboll på cv:t när han skrev på kontraktet med BK Häcken.

- Jag hade en match som var i en cupmatch där jag fick komma in efter 70 eller 80 minuter. En annan fick jag spela 90 minuter i Superligaen. Det var den enda seniorerfarenheten jag hade innan jag kom hit.

Hur ser du på din utveckling?

- Den är bra! Men med det laget vi har och med fotbollen vi spelar så är det otroligt lätt att nå personlig succé. Men det har varit en jättebra utveckling för mig sedan jag kom.

- Mina assister är bättre. Jag har tränat mycket på dem, så jag tycker att de är mer kontrollerade och genomtänkta. Jag har en plan som jag utför bra, vilket leder till lyckade assister. Jag vet vad jag ska göra och vilken typ av passning jag ska lägga. Det är bra.

Och utvecklingen tycks ha gett eko. Nyligen uppgav Sportbladet att flertalet utländska klubbar, däribland MLS-klubben St Louis City FC, följer Lunds framfart.

- Jag har själv inte hört någonting, men finns det lite intresse så är det bra. Då gör man saker rätt. Men jag har själv inte hört någonting och har fullt fokus på Häcken och de sista fyra matcherna. Sedan får vi se vad som händer, säger Häcken-försvararen.

Känner du dig redo att ta steget till en större liga?

- Det vet jag inte. Jag vet att den svenska ligan är bra för mig och att nivån passar mig bra, jag får utvecklas, som vi pratade om. Jag gillar att vara här.

Anledningen till att flera MLS-klubbar visar intresse för Kristoffer Lund tror han själv beror på att hans mamma har ett amerikanskt pass. Något som hade gjort en flytt mer lönsam för köpande klubb.

- Ja, hon är från USA och Colorado. Det hjälper lite i MLS om jag ska komma dit, för då räknas jag inte som en utländsk spelare, berättar Lund.

Bor din mamma kvar i USA?

- Nej, hon bor i Danmark med familjen. Men resten av hennes familj bor i olika delar av Usa.

Finns det någon MLS-klubb som du följer extra?

- Nej. Det är klart att jag kollar lite på MLS med tanke på att fotbollen i landet växer. Men jag har ingen favoritklubb där.

Kristoffer Lunds kontrakt med BK Häcken sträcker sig över säsongen 2024.