Elfsborg körde över Djurgården - rycker i toppen

Fyran Djurgården tog emot Elfsborg i en viktig allsvensk toppmatch under lördagen. Då kammade gästerna hem en kassaskåpssäker trepoängare. Elfsborg vann med hela 4-0.

1-0 kom redan i den tredje minuten. Jeppe Okkels tog hand om en djupledsboll på sin vänsterkant och slog in bollen i straffområdet, där Alexander Bernhardsson stormade fram och stötte in bollen i mål från nära håll.

I den 20:e minuten kom sedan 2-0, på straff. Rasmus Schüller sparkade ner Johan Larsson, varpå domaren Fredrik Klitte pekade på punkten. Nämnde Okkels klev fram och placerade in bollen i nät.

Samme Okkels rullade in 3-0 från nära håll i den 42:a minuten, efter att Elfsborg kommit runt på sin högerkant och slagit in bollen i boxen.

Annons

I paus sågades Djurgårdens spel av lagets norske stjärna Oliver Berg.

- Bollen brinner. Alla andrabollar och 50/50-dueller går till Elfsborg. Vi måste komma ut som ett helt nytt lag i andra halvlek. Vi fick en dålig start men vi kan ju inte gå och gömma oss för det, sa Berg till Discovery+.

Djurgården gjorde två byten i paus och tre till innan minut 60. Man gick helt enkelt hårt för en osannolik upphämtning. Men istället för att få in 3-1 och väcka hopp släppte man i den 66:e minuten in ett mål till 4-0. Inbytte mittbacken Jacob Une Larsson slog en passning centralt i planen som Emmanuel Boateng snappade upp. Elfsborgs mittfältare gav bollen vidare till Sveinn Gudjohnsen som sedan dunkade in den i mål via Jacob Widell Zetterström.

Krossen var då ett faktum och nu har Elfsborg fyra poäng ner till tvåan Häcken. Trean Malmö har spelat en match mindre än Borås-laget och har fem poäng upp till förstaplatsen.

Annons

Djurgården är nio poäng bakom Elfsborg och har dessutom spelat en match mer än konkurrenten.

Jeppe Okkels var efter matchen nöjd;

- Vi gör en bra match igen, vi var kliniska som fan, säger han till Discovery+ innan André Römer bryter intervjun.

- Han (Okkels) ska göra hattrick idag, säger Römer i samma sändning.

I Djurgårdslägret var det av förklarliga skäl besviket:

- En hemsk eftermiddag för oss såklart, det är ingen bra match från vår sida. Vi kommer snett in på det. För många förlorade dueller avgör den här matchen, vi vinner också närkamper men i de avgörande momenten vinner de duellerna. Vi är alldeles för passivt, vi släpper in mål från ett inkast och det är alldeles för dåligt, säger Thomas Lagerlöf till Discovery+ efter matchen.

På presskonferensen efter matchen hyllar Elfsborgs tränare Jimmy Thelin sitt lags kollektiva insats defensivt - och säger också:

Annons

- Vi var väldigt effektiva och distinkta när vi väl hade bollen.

- Som tränare är jag väldigt stolt över spelarnas beteende matchen igenom.

Djurgårdens forwardsstjärna Joel Asoro är nedstämd när Fotbollskanalen träffar honom efter matchen.

- Vi släppte in mål alldeles för tidigt och det drog mycket energi. Vi spelade bra annars efter målen men det var jobbigt efter 2-0. De är ett kontringslag och vi bjöd Elfsborg på mycket, säger Asoro.

- De hade sin dag och utnyttjade saker på bra sätt.

Asoro menar att Djurgården trots allt har chans att vinna guld i år.

- Det är surt nu men vi får inte ge upp.

4-0-förlust på hemmaplan. Vad vill du säga till supportrarna?

- Jag får be om ursäkt. Man kan torska matcher men de kommer inte hit för att se oss bli nollade. Speciellt inte 4-0. Vi kan bara be om ursäkt och göra vårt jobb i nästa match.

Annons

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Jesper Löfgren (Jacob Une Larsson 46), Marcus Danielson, Rami Kaib - Hampus Finndell (Magnus Eriksson 58), Rasmus Schüller - Oskar Fallenius, Oliver Berg (Lucas Bergvall 58), Haris Radetinac (Gustav Wikheim 46) - Joel Asoro (Musa Gurbanli 58)

Elfsborgs lag: Hakon Rafn Valdimarsson - Johan Larsson, Sebastian Holmén, Buhari Ibrahim, Niklas Hult - Emmanuel Boateng (Noah Söderberg 83), Michael Baidoo (Jalal Abdullai 83), André Römer - Jeppe Okkels (Camil Jebara 83), Per Frick (Sveinn Gudjohnsen 65), Alexander Bernhardsson (Ahmed Qasem 60)