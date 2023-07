FEM SPANINGAR: "Just nu är Elfsborg min guldfavorit - ser bara ett orosmoln"

Ruggigt imponerande, Elfsborg

Elfsborg behöver inte mycket för att vinna matcher. Det fick Djurgården erfara under lördagen. Borås-laget avgjorde en väldigt tuff bortamatch på ett sällan skådat effektivt sätt, redan i den första halvleken. Ingredienserna: kompakt försvarsspel, några rappa anfall och en lite ”slumpartad” straff. Det måste vara ett helvete att möta Jimmy Thelins lag, för oavsett vilken kontroll du har på matchen är Elfsborg hela tiden bara en bollvinst och 15-20 sekunder ifrån ett mål. Mot Djurgården kom 1-0 redan i tredje minuten och det efter ett riktigt ”Elfsborg-mål”. Från inkastet på egen planhalva till att bollen låg i mål gick det otroligt fort. 2-0-målet i den 20:e minuten, då Rasmus Schüller klantigt nog inte hade koll på Johan Larsson och orsakade en straff, förvärrade så klart saker och ting ännu mer för hemmalaget. Och vid 3-0 några minuter innan pausvilan var den här matchen död. Det ska dock sägas att Elfsborg hade tur som slapp ett rött kort på Per Frick när han smällde till Hampus Finndell i bakhuvudet - och när Buhari Ibrahim missade boll i en duell med Joel Asoro i eget straffområde. De situationerna hade kunnat förändra en hel del, men i grunden var de första 45 minuterna en enda stor uppvisning vad gäller att spela effektiv fotboll.

Ibrahim suddade bort Lagerbielke-oron

Djurgården behövde gå till attack direkt i andra halvlek för att få in ett tidigt 3-1-mål och på så vis väcka liv i matchen. Man gjorde fem byten innan minut 60 och gav det ett försök. Men Elfsborg fortsatte att visa upp ett starkt försvarsspel - och högg direkt när offensiva möjligheter uppstod. En slarvig Jacob Une Larsson-passning, i kombination med en något seg Rasmus Schüller, ledde till 4-0 i den 66:e minuten och då försvann allt hemmahopp om en upphämtning. Stabiliteten som de gulsvarta spelade med var enorm och den som inför matchen var orolig för hur de skulle hantera avstängde Gustaf Lagerbielkes frånvaro kan enkelt konstatera att ersättaren Buhari Ibrahim skötte sig exemplariskt. Han kunde som sagt ha orsakat en straff i första halvlek men med sin fina fysik och snabbhet stängde 21-åringen ner mycket av Djurgårdens offensiv tillsammans med sina backkollegor i Elfsborg.

Just nu är Elfsborg guldfavorit

Djurgården gav sig själva chansen att haka på i toppen av den allsvenska tabellen genom segern mot Malmö senast. Men allt hängde på att man skulle ta en ny trepoängare mot Elfsborg och nu ser möjligheterna till att blanda sig i guldstriden inte goda ut då man har nio poäng upp till lördagens motståndare och en match mer spelad. Det kommer bli tufft att ens ta en topp tre-placering och därför blir kvalet till Europa Conference League ruggigt viktigt för att ”rädda” säsongen. Elfsborg då? Ja, de ångar på och är - med tanke på sitt poängförsprång och MFF:s ombyggnation i startelvan - favorit till att ta hem SM-guldet just nu. I grunden tycker jag att Malmö och Häcken har den bästa högstanivån i sig men Elfsborg är en riktig maskin och står inte inför samma utmaningar som sina konkurrenter. MFF har tappat på grund av skador/sjukdomar och försäljningar - och ser därför inte lika ”färdigt” ut som Elfsborg i nuläget. Men kanske kan den där processen gå fort trots allt? Häcken har blivit av med flera nyckelspelare, har ett Europa-spel att tänka på och Simon Gustafson på skadelistan. Elfsborg har redan täppt igen Jacob Ondrejka-luckan tack vare inkörda yttrar i form av Jeppe Okkels och Alexander Bernhardsson, och det enda orosmolnet som finns på den gulsvarta himlen är André Römers kommande flytt till Midtjylland. Där behöver man få snabb träff med nye Jens Thomasen.

Tuff Kaib-debut - Andersson saknades

Heerenveen-förvärvet Rami Kaib debuterade för Djurgården mot Elfsborg. Han åkte på en mardrömsstart när han direkt tappade bort Alexander Bernhardsson vid 1-0-målet och han feltajmade flera defensiva dueller överlag. Det går inte att kräva att allt ska flyta direkt för ett nyförvärv men Djurgården hade mått bra av en inkörd Elias Andersson på planen. Tack vare sin kreativitet var den tidigare centrale mittfältaren mer än ”bara” en vänsterback för Djurgården och det saknades mot Elfsborg. På sikt lär Kaib säkert visa sig bli en väldigt bra och nyttig spelare för blårandigt.

Så var Gurbanlis debut

Djurgårdens upphajpade forwardsvärvning Musa Gurbanli, som spottat in mål i Azerbajdzjan och är tänkt att vara en ”killer” i boxen, hoppade in i den 58:e minuten mot Elfsborg. Han fick ett varmt välkomnande av en förväntansfull publik och kom in med mycket energi. Man såg tydligt hur 21-åringen hela tiden letade rätt yta inne i straffområdet när det började närma sig en inspelsmöjlighet. Men mycket mer än en vilja att ständigt vara i rörelse och nosa upp målchanser fick han inte visa upp. Kort efter hans inhopp kom ju 4-0 och det målet gjorde matchen mycket mer avslagen. I slutsekunderna var Gurbanli dock nära att placera in ett tröstmål.