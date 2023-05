Elm om Larssons flytt: "Väljer rätt klubb"

Spekulationerna kring Hugo Larsson har nått ett slut. I början av juli flyttar 18-åringen till Frankfurt för spel i Bundesliga. En värvning som är helt logisk, menar Fotbollskanalens expert Viktor Elm.

- Det är han väl värd. Med tanke på att klubbar ute i Europa gillar att värva unga spelare och att det har gått lite inflation i priserna på sistone är det inte helt oväntat att det är för en rekordsumma heller, säger Elm.

Det tidigare rekordet tillhörde Alexander Isak, som lämnade AIK för Borussia Dortmund för ungefär 90 miljoner kronor. Det nya rekordet är ett steg i rätt riktning om Sverige ska haka på våra nordiska grannländer.

- Jag tror att det är viktigt. Alla vet att Malmö har pengar och att de inte behöver sälja spelare egentligen. De kan tacka nej till ett bud på 70 miljoner och få 120 miljoner i stället. Om det hade varit Kalmar, som ligger nära till hands för mig, hade de kanske bara fått 30 för samma spelare.

Eintracht Frankfurt har under de senaste säsongerna etablerat sig som ett topplag i Bundesliga och fjolårets Europa League-seger följdes under säsongen upp av en sjundeplats i Bundesliga. Men det finns möjligheter för Larsson att slå sig in på mittfältet.

- Jag tror att den tyska ligan passar honom bra. Det är inte en superstor klubb, men ändå i toppen av Bundesliga. Jag tror att han väljer rätt klubb och det känns som att det passar honom bra, säger Viktor Elm.

Larsson kommer lämna ett tomrum efter sig på Malmös mittfält, men någon Viktor Elm ser ingen anledning till någon värvningspanik under sommaren.

- Jag tror inte att man behöver något utifrån för tillfället. Jag tänker på en spelare som Lewicki, som kan spela där eller en Hugo Bolin som är ung och säkerligen kan göra det bra på ett mittfält. Så jag tror bara att Malmö kommer värva om de hittar något riktigt bra på marknaden, summerar Elm.