Eriksson efter Blåvitts tunga start: "Hoppas att det inte är för långt upp"

- Vi hanterar det bättre än under senaste (hemma)matchen, då det inte kändes så bra och vi förlorar. Vi skapar en del klara chanser, bollen vill inte in, och Häcken gör mål. Vi får kämpa oss tillbaka in i matchen; det var väldigt skönt för oss att få den här poängen, så att vi inte känner att vi förlorar och står kvar på fyra poäng. Att vi ändå tar oss tillbaka och visar stryka i slutet. Sedan är jag inte direkt orolig. Vi gör en bra match, och det är match igen redan på onsdag. Då är det bara upp på hästen igen.

