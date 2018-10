Erlingmark hejdlöst glad: "Lämnar inte förrän jag upplevt bra tider med Blåvitt"

IFK Göteborgs spelare och ledare jublade rejält efter den viktiga 2-0-segern mot Brommapojkarna under måndagen. Gladast av alla? Möjligtvis mittfältaren August Erlingmark.

- Det är svårt att hålla inne glädjen. Det har varit fruktansvärt jobbiga veckor som man funderat mycket under. Man har längtat efter den här dagen och den här känslan som man får efter en vinst. Det är bara ren glädje, säger han.

20-åringen berättar att tankarna inför mötet med BP, som nu gör att Blåvitt har åtta poäng ner till kval med fyra omgångar kvar att spela, var allt annat än bra.

- Det kändes tryggt i laget, men personligen var det jävligt jobbigt att gå in i den här matchen. Det var samma mot Trelleborg. Det är inga charmiga matcher att gå in i, det är väldigt negativt och det är mycket på spel. Jag har ju inte varit i den här situationen innan.

Hur var det att fira med supportrarna efteråt?

- Det blev kanske lite lätt överdrivet. Men jag har längtat så jäkla länge efter det här, så jag kände att jag fick passa på. Jag skäms inte (skratt).

Han berättar att orden som spelarna och supportrarna utbytte var fyllda av känslor.

- Vi sa att vi älskar varandra, typ. Jag vet inte. Det var mest skrik och kramar. Det var mycket kärlek.

Just att du känner som du gör för klubben gör kanske att det blir än mer speciellt för dig när det går bra men ännu tyngre när det går sämre. Hur är den berg- och dalbanan för dig?

- Den är jävligt jobbig när det går dåligt och det har egentligen varit en tung period under hela tiden som jag varit i Blåvitts A-lag. Även förra året med all turbulens och så. Jag går och väntar på den dagen och de veckorna då det vänder, när vi kan spela med en ambition att hamna högre upp i tabellen. Förra året var det ju också nästan så mot slutet att vi behövde ta poängen som krävdes. Det är ju ett tråkigare sätt att gå in i matcherna på. Jag längtar efter den tiden, som kanske till och med nästa år blir. Där det blir lite mer positivt.

- Jag hoppas och längtar efter det. Jag har ingen ambition om att lämna IFK Göteborg innan jag har upplevt de bra tiderna också.

Hur mycket lugn ger det här er?

- Inget är klart än, men nu ser jag faktiskt fram emot matchen på fredag (mot Sundsvall). Jämfört med vad jag kanske hade gjort annars, säger Erlingmark.