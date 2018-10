TV: Efter blytunga segern - Hysén: "Har varit lite tunga klumpar i magen"

IFK Göteborg klev in till kvällens möte med Brommapojkarna med flera förändringar i ledarstaben och tidigare spelarna Hjalmar Jonsson och Hannes Stiller som nya ansikten i stället för Alf Westerberg bredvid Poya Asbaghi på tränarbänken. Laget behövde nu en seger för att öka avståndet ner till just BP, Dalkurd och Trelleborg i botten av tabellen.

Så blev det också - och efter 2-0 var veteranen Tobias Hysén lättad efteråt.

- Ska jag vara helt ärlig, det är hemskt. I den förra matchen skulle vi gett oss ett bättre läge inför den här matchen. Vi sjabblade lite och jag ska inte säga att det var sista chansen, men det är klart att det är en väldig skillnad att komma till nästa match med åtta poäng i stället för fem, i värsta fall två poäng. Det har varit lite tunga klumpar i magen och tankar hit och dit, det ska man inte hymla om. Man vill inte sluta med att hamna någon annanstans än i allsvenskan. Det är väl mest lättnad nu då, säger han till C More.

C More: Hur viktig var den här matchen för din karriär med tanke på all medial uppmärksamhet inför den här matchen?

- Det är svårt att säga. Om det går vägen nu, så är det klart att den här segern betyder mycket det här året. Sedan är det alltid roligare att komma ihåg när man vunnit saker än när man undvikit att åka ur. Över det stora hela kommer jag säkert att komma ihåg den här segern med lättnad för att vi förhoppningsvis lyckas lösa den här situationen vi satt oss i, men det är klart att jag kommer att komma ihåg andra minnen än det här.