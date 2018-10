FEM SPANINGAR: "Vackert? Nej, men precis vad Blåvitt behövde"

BP ägde boll i första - IFK gjorde målet

IFK Göteborg gjorde förändringar i sitt lag till den här matchen och valde att satsa på två rena forwards och ett 4-4-2-system. Det gav till en början ingen vidare effekt på Grimsta. BP hade då ett mycket mer fungerande passningspel. Blåvitt blev lågt och hittade inget riktigt sätt att hota sin motståndare på. Gästerna stabiliserade sig något efter 15-20 minuter och rätt som det var dunkade Sebastian Ohlsson in 1-0 i bortre hörnet efter ett vackert förarbete av framför allt Tobias Hysén, men även Robin Söder. Under de sista 15 minuterna av halvleken skapade båda lagen en del chanser. IFK mest via omställningar, för det var Brommapojkarna som totalt sett ägde bollinnehavet.

Om det var vackert? Nej, men precis vad Blåvitt behövde

Den andra halvlekens inledning bestod av att IFK Göteborg skapade en rad heta chanser. En kvart in i den lyckades också Victor Wernersson trycka in 2-0 efter att ha blivit framspelad av en skadad (!) Robin Söder och sedan avancerat in i offensivt straffområde innan han avslutade med ett skott mitt i mål (såg ut som att BP-keepern Nikola Petric kunde ha gjort ett bättre ingripande). Det målet gav så klart IFK energi och ett välbehövligt andrum i matchen. Självklart försökte Brommapojkarna ta sig upp för den branta backe som man hamnade i, men hemmalaget saknade spets framåt och var aldrig riktigt nära att utgöra en fara för Blåvitts seger. Med tanke på resultatet går det inte att säga annat än att 4-4-2 gav effekt för gästerna från Göteborg och de kan nu räkna in tre färska poäng. Om det var vackert? Nej. Men det var precis vad Blåvitt behövde.

IFK Göteborg spelar i allsvenskan 2019

IFK Göteborg gick inte tillbaka till ett mer simpelt spel och ett 4-4-2-system för att briljera spelmässigt. Det beslutet handlar så klart om endast en sak; att ro hem de poäng som behövs för att säkra nytt allsvenskt kontrakt. Det har man med all sannolikhet gjort nu. Det vore helt galet om Blåvitt tappar det försprång man nu skaffat sig (åtta poäng) och får kvala för att hålla sig kvar. Analyserar man IFK:s prestation som sådan mot BP är det omöjligt att landa i att den var imponerande eller något som tog laget framåt i utvecklingen av det spel som huvudtränaren Poya Asbaghi egentligen vill stå för. Men den processen får, och ska, läggas till sidan nu. Själva insatsen i sig är så sekundär i sammanhanget att den inte ska ligga till grund för diskussionen om och efter den här matchen.

Starkt bortastöd för Blåvitt

Inför matchen talades det om att omkring 550 bortasupportrar köpt biljett till matchen. De blåvita fansen har så klart kraftsamlat till den här drabbningen, som alla förstår vad den innebär. Klacken på kortsidan var rejält taggad hela vägen från spelarnas inmarsch fram till det att Andreas Ekberg blåste av matchen. Visst, det har utan tvekan funnits mycket större och mer röststarka bortastöd i allsvenskan tidigare - men det gick inte att gå miste om hur speciella de här 90 minuterna var för IFK Göteborgs anhängare. Supportrarna höll igång bra gjorde sitt jobb på läktarna.

Vilken klubb plockar Jack Lahne?

I år har Jack Lahne presenterat sig på den stora svenska fotbollsscenen på riktigt. Den 16-årige forwarden hade gjort mål i två raka allsvenska matcher inför kvällens drabbning och jag tror ingen som ser honom spela kan missa hans otroliga spetsegenskaper. Han har en enorm snabbhet och dessutom en teknik som gör att han kan hantera bollen i den fart som han kommer upp i. Trots att han är kort tar han också för sig i duellspelet och det kan inte vara kul att ta plats i en backlinje som ställs mot Lahne. Så vilken klubb lyckas plocka upp den här talangen? Många lär rycka i honom. Kanske skulle han dock må bra av ett år till i BP, oavsett om det blir spel i allsvenskan eller superettan, för att få rejält med speltid. I en allsvensk storklubb ser möjligheterna till spel ut på ett helt annat sätt, så klart.