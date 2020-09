Farnerud: "Det kan bli så att vi säljer fler än en spelare"

Under fredagen presenterades Roland Nilsson som ny huvudtränare för IFK Göteborg. Pontus Farnerud är mycket nöjd över detta.

- Från beslutet att Poya Asbaghi skulle lämna togs satte vi gång en process där det gällde att vara väldigt noggranna i att rekrytera rätt tränare till IFK Göteborg. Vi känner att Roland Nilsson är rätt person att kliva in just nu för att få resultat på kort sikt men också på lång sikt, då ”Rolle” har ett stort driv i att både vilja utveckla sig själv, laget och föreningen. Det är en väldigt proffsig tränare vi får in. För att nå den absoluta toppen krävs en stor professionalitet och där känns ”Rolle” helt perfekt, säger Farnerud.



När blev han förstaval?

- Ganska tidigt. Samtidigt vore det dumt av oss att inte titta på andra alternativ. Men vi var överens om att "Rolle" var förstaval väldigt tidigt.

Så Jens Gustafsson var aldrig aktuell?

- Jag kan inte nämna namn på andra kandidater. Vi är väldigt nöjda med ”Rolle” och att vi lyckades få den huvudkandidat och den person som vi tror mest på, säger Pontus Farnerud.

Sportchefen är tacksam mot Svenska Fotbollförbundet.

- Vi vill rikta ett stort tack till förbundet för deras förståelse och professionalitet i den här processen. Självklart lyssnade de på "Rolle" och hans önska att komma hit, säger han.



Pontus Farnerud berättar att IFK Göteborg kan komma att sälja spelare inom kort.

- Det finns en risk eller en möjlighet, beroende på hur man ser på det. Transferfönstret är öppet och det känns som att det börjar hända saker. Sen får vi se när det blir helt skarpt läge med konkreta bud och om kontrakt blir signerade.

Har ni bud på spelare just nu?

- Vi har intresseförfrågningar och det finns diskussioner.

På Alhassan Yusuf kan man tänka sig?

- Det kan jag inte kommentera, haha.

Är det något som kan vara nära?

- Det är något som kan vara nära, men så länge ett kontrakt inte är påskrivet så är inget klart.

Behöver ni sälja för ekonomins skull?

- Ja, det behöver vi.

Kan det bli så att ni säljer fler än en spelare?

- Ja, det kan det bli, säger Farnerud.