FEM SPANINGAR: "AIK:s 3-5-2 blev… ja vad?"

Bra start för Norling och AIK

Flera tunga värvningar och siktet är inställt på guld. Men försäsongen var inte bra. Det såg trubbigt ut i träningsmatcherna och även i cupen och efter förlusten mot Djurgården blev det en hel del kritik. Därför behövde AIK och Rikard Norling en bra start. Visst, det blixtrade inte om anfallsspelet, men laget höll nollan, vann med 2-0 och tog tre poäng i den första omgången. En utmärkt start och arbetsro.

3-5-2 blev… ja vad?

Rikard Norling har hela tiden sedan han återvände till AIK spelat 3-5-2. Så såg det också ut under hela försäsongen, utan att laget imponerade. Men, i premiären mot Dalkurd såg det oftast ut som 4-4-2 i anfallsspelet och 5-3-2 i försvarsspelet. Vänsterbacken Rasmus Lindkvist, som tidigare varit wingback, var mer defensiv än tidigare. Framför honom spelade Ahmed Yasin som en vänsterytter. På andra kanten var Daniel Sundgren och Robert Lundström. Lundström växte med Sundgrens understöd och gjorde 1-0 och var inblandad i 2-0. I slutet när AIK försvarade sin ledning spelade man 5-4-1. AIK var bra defensivt och det var så klart Rikard Norling nöjd med.

En fin nykomling - men som saknade anfallare

Dalkurd bildades 2004 - tre år innan Nils-Eric Johansson skrev på för AIK - och spelade 2005 i Division 6. I dag gjorde laget allsvensk debut och gjorde det okej. Nykomlingen visade ingen respekt utan körde på med sitt fina spel som tidigare gett framgångar, och spelade ganska jämnt med AIK. Mycket gick genom fina spelmotorn Rewan Amin på det centrala mittfältet och man ville gärna hitta snabba yttern Yukiya Sugita. Men Dalkurd led av att man saknade spets och en skicklig anfallare. Nyförvärvet Mohamed Buya Turay saknades och med honom i laget kan det bli bra.

Bahoui bänkades

På försäsongen användes Nabil Bahoui som en av tre centrala mittfältare, men i den allsvenska premiären hamnade han på bänken. Efter matchen berättade han själv och Rikard Norling att bänkningen berodde på en försiktighetsåtgärd och att han inte tränat för fullt under veckan. I andra halvlek kom Bahoui in som anfallare i stället för Nicolas Stefanelli. Under sitt korta inhopp var han hungrig och vass och träffade bland annat stolpen innan Anton Saletros satte 2-0.

Fin avtackning till ”Nisse”

Nils-Eric Johansson tvingades nyligen avsluta karriären i förtid på grund av hjärtproblem. Inför matchen mot Dalkurd hyllades han av de 30 334 personerna på läktaren. Det var fint. Johansson som var lagkapten kom till AIK 2007 och skrev förra säsongen på ett nytt kontrakt. Innan avspark höll ”Nisse” ett tal och drog igång sånger.