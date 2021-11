FEM SPANINGAR: "Är Aiesh tillbaka på allvar?"

Svängig första halvlek

Sirius hade bollen, slarvade en del - och IFK Göteborg kontrade. Det gav en ytterst händelserik första halvlek på Studenternas under söndagen. Båda lagen hade bud på fler än de två målen var man gjorde och det gick över huvud taget inte att klaga på underhållningen. Samtidigt lär både Sirius och IFK känna att de kunde ha agerat bättre på sina baklängesmål, exempelvis bjöd hemmalaget på Aiesh-friläget som gav 1-0 till gästerna och att Blåvitt inte klarade av att plocka upp Adam Hellborg på andrabollen när Edi Sylisufaj sköt i stolpen vid 2-2 är för svagt.

IFK säkrade allsvenskt kontrakt

ANNONS Den andra halvleken var länge en rätt seg historia. Sirius hade bollen i princip hela tiden men skapade inte några större farligheter och IFK Göteborg såg ut att acceptera en matchbild där de stängde till för att lösa en poäng och nytt allsvenskt kontrakt. Men så radade hemmalaget upp tre målchanser inom loppet av fyra minuter från den 82:a minuten - och satte en av dem. Då trodde så klart alla att Sirius istället skulle matematiskt säkra spel i allsvenskan även nästa år, men IFK tryckte därefter upp laget och fick in 3-3 på tilläggstid tack vare klubbprofilen Mattias Bjärsmyrs skalle. Nu kan sportchefen Pontus Farneruds jobb med att sätta truppen till nästa år gissningsvis intensifieras på ett annat sätt, och han lär att ha att göra i vinter. Och vilken väg ska IFK ta? På ett sätt är känslan att det behövs byggas om en hel del för att nå framgång, samtidigt som man är i behov av kontinuitet och stabilitet. Farnerud har saker att fundera på.

ANNONS

Är Hosam Aiesh tillbaka på allvar?

På många vis var den här matchen en duell mellan Hosam Aiesh och Edi Sylisufaj. De stod båda för individuellt fina aktioner som ledde till en slutprodukt i form av poäng, och känslan kring Aiesh är att tränaren Mikael Stahre kickat igång honom igen. Hur många liv har han i Blåvitt? Just nu ser han ut att ha åtminstone ett till, trots en strulig period i klubben, bland annat då IFK tränades av Roland Nilsson. 26-åringen har fått ett stort förtroende av Stahre den senaste tiden och tagit kliv men utan att poängen trillat in. De kom mot Sirius. Först högg han direkt när Marcus Mathisen slarvade med bollen, gick distinkt mot mål och dundrade in 1-0. Därefter snodde han åt sig bollen på sin kant och visade precis samma beslutsamhet som vid första målet genom att ta sig förbi Sirius-backlinjen och slå in bollen i boxen där Oscar Vilhelmsson tryckte in 2-1. Aiesh såg hela tiden het ut och visade upp den där förmågan att utmana som gjort att det talats om honom som seriens bästa en mot en-spelare. Är han tillbaka på allvar nu? Det vore kul för allsvenskan, och inte minst IFK Göteborg.

ANNONS

Köp Edi, Ola!

Ja, Sylisufaj var vass även han. Tänk: tidigare i år var han inte ens helt given i Falkenbergs startelva. Det är helt obegripligt med tanke på vilken fotboll han presterat i Uppsala sedan flytten i augusti. Men av någon anledning fungerade det inte i FFF och det var smart agerat av Sirius sportchef Ola Andersson att då snappa upp 21-åringen på ett lån. Och nu är det dags för Andersson att aktivera den där köpoptionen som skrevs in i avtalet. Sylisufaj var bra mot Malmö nyligen och mot Blåvitt gjorde han på nytt en fin insats. Först dunkade han in 1-1 i krysset på egen hand och därefter låg han bakom Sirius 2-2-mål genom en läcker lobb i stolpen. Hur det gick för Falkenberg? De ska spela fotboll i ettan nästa år. Det degraderade superettan-gänget hade nog mer än gärna fått fart på Sylisufaj den här säsongen…

ANNONS

Stahre kastade in hand…skarna

Att Mikael Stahre är en känslomänniska som hettar upp allsvenskan är inget nytt. Det visade han återigen den här kvällen. IFK Göteborgs tränare var ständigt aktiv längs med sidlinjen och jag vet inte om han satt ner på avbytarbänken under en enda sekund när spelet var igång. Stahre gestikulerade och gormade. När Sirius gjorde sitt 2-2-mål blev han till och med så förbannad att han kastade en handske ut på planen. Det är svårt att inte tycka om hans extrema energi. Mot slutet av matchen blev det också irriterat mellan Stahre och Sirius tränare Daniel Bäckström när IFK-tränaren gick utanför sin tekniska zon. På presskonferensen efter matchen bjöd också Stahre på ett härligt citat kring det hela, då han sa: ”I elitidrott och fotboll i synnerhet ingår det känslor och passion, till viss del även aggression. Jag ville vinna och min kollega ville vinna. Jag är en naturligt aggressiv människa men jag är ganska snäll ändå”.