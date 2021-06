FEM SPANINGAR: "Birmancevic visade klass mot tufft motstånd"

Jämnt och intensivt mellan lagen Malmö FF mötte den danska ligatvåan i lagets tredje träningsmatch under juni. För FC Midtjylland var detta den första sedan Superligaen avslutades för en månad sedan; trots det höll gästerna ett bra tempo mot MFF. Midtjylland hade övertaget inledningsvis och skapade matchens första målchans. MFF åt sig in i matchen och Antonio Colak styrde ett närskott utanför i den 20 minuten. Det var halvlekens bästa chans, tillsammans med Gustav Isaksens skott som smet strax utanför Johan Dahlins stolpe tio minuter senare. Tre minuter pausen skulle Colak få ett ännu bättre läge på ett inlägg från Felix Beijmo, men nicken gick rakt på Elias Olafsson i danskarnas mål.

Colaks missar kostade

Dessa brända chanser skulle straffa sig. I den 51:a minuten sköt FCM:s Mikael Anderson in ledningsmålet från en position utanför straffområdet. Tre minuter senare placerade Anders Dreyer in 0-2 vackert efter att Lasse Nielsen inte fått iväg bollen från straffområdet. Strax efteråt gavs Colak ett nytt läge inne i straffområdet, men nicken gick rakt på Olafsson. MFF:s anfallare borde förstås gjort mål på någon av alla chanser. Den oväntade målskytten blev istället högerbacken Felix Beijmo, som placerade in Veljko Birmancevics skott med vänsterfoten i den 77:e minuten. Midtjylland fick sina kontringsmöjligheter och borde gjort ett till mål - men under slutkvarten hade MFF ett ordentligt tryck mot det danska målet. På tilläggstid fick Pavle Vagic ett öppet läge, men motståndarlagets främsta spelare idag, Elias Olafsson, räddade återigen.