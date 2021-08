FEM SPANINGAR: "Blåvitt har väntat länge på den här segern"

Ett resultat som inte speglade matchen alls Malmö FF skapade flera högkvalificerade målchanser bara under den inledande kvarten. Ändå var ställningen 1-1 efter 17 minuter. MFF hotade i våg efter våg, framförallt på högerkanten, mot en virrig och nykomponerad fembackslinje i Blåvitt där August Erlingmark förstärkte Mattias Bjärsmyr och Carl Johansson centralt. Åtminstone var tanken det, och med i bollen i egen ägo stod IFK för flera oprovocerade misstag i passningsspelet. Ett sådant ledde fram till 1-0-målet, då Antonio Colak hann upp Oscar Wendts hemåtpassning före målvakten Giannis Anestis och satte sitt åttonde allsvenska mål från en snäv vinkel. Men även hemmalaget stod för misstag. I den 17:e minuten drällde Lasse Nielsen med bollen nära eget straffområde och lät Kolbeinn Sigthorsson ta sig loss mot straffområdet. Johan Dahlin räddade IFK-anfallarens avslut, men på returen höll sig Marcus Berg och tryckte upp bollen i nättaktet, och ordnade ett halvtidsresultat som inte alls spelglade matchbilden. Framförallt inte sett till hur många målchanser MFF kom till under halvleken, där Anestis var Blåvitts klart bästa spelare.

Dramatisk vinst för Blåvitt som spelade upp sig

Malmö FF inledde den andra halvleken i samma stil som den första. Men återigen överraskade IFK Göteborg hemmalaget med ett mål från ingenstans, när Eric Larsson styrde ett vänsterinlägg i egen målbur i minut 55. Under halvtimmen som följde fick Blåvitt till slut ordning på defensiven och kunde försvara tämligen tryggt med fembackslinjen. MFF kom under den perioden inte till de klara målchanserna och IFK Göteborg såg ut att kunna klara belägringen av den egna planhalvan, innan MFF:s inhoppare Malik Abubakari nickade in sitt första allsvenska mål i den 86:e minuten. Men istället för ett segermål åt det hållet reste sig Blåvitt en sista gång. En långboll gick mot Berg, som blev sparkad av inhopparen Peter Gwargis i bröste. Domaren Glenn Nyberg pekade på straffpunkten fast tv-bilder visar att förseelsen var utanför straffområdet, och Tobias Sana fick vänta på att ta hand om straffen i flera minuter medan Berg behövde läkarvård. I den 98:e minuten tog så den tidigare MFF-mittfältaren Sana bollen och placerade den förbi Dahlin. IFK Göteborg tog en högst oväntad och inte särskilt rättvist bortaseger. För MFF:s del är det obegripligt att matchen skulle mynna ut i noll poäng efter överkörningen under den första kvarten.