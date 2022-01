FEM SPANINGAR: "De stack ut positivt för AIK"

En klassisk premiär

Första träningsmatchen för året. En startelva i första halvlek, en annan i andra halvlek. 0-1 till Sollentuna i paus, 1-2 vid full tid. Egentligen gick det inte att få ut så mycket av att se AIK spela mot ettan-laget under torsdagen. Det var sådär kyligt, ringrostigt och småstruligt som det alltid är när säsongen kickas igång. AIK hade mycket boll, saknade skärpan i avsluten eller de avgörande passarna och fick se några individer blixtra till i korta moment (mer om det nedan). Mycket annat är svårt att säga om den här fajten.

Ett skämt? Nej - och Radulovic skötte sig bra

ANNONS Var det ett skämt att Bojan Radulovic skulle spela mittback bredvid Alexander Milosevic? Jag var tvungen att fråga AIK tre gånger om inför avspark för att verkligen förstå att det var på allvar. Men nej, det var inget skämt. Per Karlsson kastade in handduken sent på grund av att han är ”krasslig” och flera andra backar saknades på grund av småskada/sjukdom. Vidare dålig var faktiskt inte Radulovic. Han ställdes inte inför allt för stora prov, men han gjorde på inget sätt bort sig under de 45 minuterna som han spelade. Nu är det dock aktuellt med en flytt för 22-åringen, som är öppen med att han fått besked om att det för tillfället inte finns plats för honom som forward.

Tre positiva saker för AIK

Man får som sagt titta på små detaljer i den här typen av matcher för att hitta saker som stack ut. Men tre positiva saker såg åtminstone jag för AIK:

* Josafat Mendes var fin offensivt, precis som AIK utlovat kring högerbacken. Visst, debutanten tappade markering på Sollentunas 1-0-mål men frejdigheten i spelet framåt i planen var det inget fel på.

* Jesper Ceesay visade lovande takter på centralt mittfält. Nyförvärvet är en väldigt bolltrygg spelare och hans profil tycks ju passa perfekt in som en truppspelare i år. Potentialen för att slå sig in i startelvan längre fram finns där.

* Yasin Ayari. Har tidigare visat att han har en enorm talang och nu dundrade han in ett kanonmål från långt håll i andra halvlek. Ett mål som lär ha värmt en del frusna AIK-själar på Skytteholm.

Så tänker AIK om efter inställda lägret

AIK meddelade nyligen att man ställer in det planerade träningslägret i Portugal, som man skulle åkt på nu efter matchen mot Sollentuna. Därför är det oklart när laget kommer spela sin nästa match och mot vilket lag, men ledningen jobbar på ett nytt upplägg. Som troligtvis innebär något form av läger trots allt. "Vi ska försöka åka på någonting inom Sverige", berättar tränaren Bartosz Grzelak. Om Portugal säger han: "Vi bedömde att det var för stor risk. Vi har ju några sjuka nu exempelvis, de hade kanske inte kunnat komma i väg. Och tänk om vi behövt lämna folk där nere för att de inte kunde åkt med oss hem…".

Dif-rivaliteten smög sig in

Det "tände till" lite på läktaren i andra halvlek. I en träningsmatch på Skytteholm? Ja. Med betoning på lite då. Men mitt i halvleken bytte Sollentuna in mittfältaren Fabian Ahlstrand, DobbTV-profil som håller på Djurgården och uppenbarligen är välkänd i supporterkretsar. Han blev utbuad och fick några ramsor om blårandigt riktade mot sig. För övrigt hade Sollentuna med sig en tappert kämpande liten klack på ena kortsidan, vilken höll igång bra under hela matchen.