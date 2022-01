Radulovic på väg bort från AIK - fick spela mittback i premiären: ”Lite overkligt”

När AIK:s herrlag spelade sin första träningsmatch för året under torsdagen överraskade Bartosz Grzelak med sin laguttagning. Tränaren spelade nämligen den långe forwarden Bojan Radulovic som mittback, efter ett sent återbud från Per Karlsson.

En ovan position för 22-åringen.

- Det är lite overkligt. Det är något nytt för mig. För jag har inte ens tränat som mittback tidigare. Så det är otroligt. Men det är första gången i mitt liv som jag får prova något helt nytt och nu blev jag mittback eftersom vi har ont om folk där just nu. Jag är 100 procent lojal till den här klubben. Jag spelar var som helst. Om jag måste spela som målvakt gör jag det, säger Radulovic.

AIK bytte hela sitt lag i paus mot Sollentuna, så Radulovic spelade bara första halvlek. I paus stod det 1-0 till motståndarlaget från ettan.

- För att första gången gick det bra. Jag tänkte på hur det skulle bli innan matchen men det gick rätt bra.

Men du kommer inte fortsätta spela som mittback framöver?

- Nej, nej. Jag är 100 procent säker på att jag inte kommer fortsätta spela som mittback.

Radulovic berättar också om hur samtalen med AIK gått om hans position.

- Just nu har vi många spelare på min position (som central forward). Så jag har ingen plats där. De har sagt till mig att de inte räknar med mig i den positionen. Nu blev det att jag fick spela mittback och så vet jag inte vad nästa steg blir.

Innebär det beskedet att du kommer lämna innan säsongen börjar?

- Jag vet inte. Kanske. Vi tittar efter något. Vi väntar. Jag vet inte vad som händer i framtiden men just nu är jag här. Det är inget kring min framtid som är säkert än men jag vill spela på min position. Om det inte är möjligt att få spela där här, då får jag hitta en annan lösning.

Vad tränar du som om det inte finns plats som forward?

- Den här veckan har jag tränat på lite olika positioner, och i går tränade jag som mittback. Jag är professionell och gör mitt jobb.

Vad har du för alternativ? Kan det bli att du spelar vidare i Sverige eller kan det bli i en klubb utomlands?

- Jag vet inte. Jag vill bara få speltid. Jag vill känna mig som en viktig spelare för mitt lag. Sen om det blir här i Sverige eller i något annat land… det får vi se, säger Radulovic.

Radulovic värvades in från Brighton sommaren 2020.

I vinter har den kenyanske forwarden Henry Meja anslutit till AIK.

Träningsmatchen mot Sollonetuna FK slutade med en 2-1-förlust.