FEM SPANINGAR: "Det måste oroa Kim Hellberg rejält"

BAJEN-DUON TOG INTE CHANSEN

Hammarby gav den offensiva duon Deniz Gül och Montader Madjed chansen att försöka slå sig in i elvan inför den allsvenska premiären. Men i ett offensivt underpresterande Bajen hade tonårsduon svårt att komma till rätta.

Den som imponerade mest var Madjed. Yttern försökte ständigt komma loss till höger men stötte ofta på patrull när han försökte utmana på egen hand. I kombinationsspelet lyckades 18-åringen däremot öppna upp ytor för lagkamrater vid ett par tillfällen, vilket bland annat föranledde bortalagets första större målchans med halvtimmen spelad.

Madjed tvingades sedan byta efter 55 minuter med skadeproblem.

Annons

Deniz Gül hade samtidigt svårt att bli tillräckligt delaktig i spelet på sin kant, där Bajen blev för lättlästa under stora perioder.

Det råder ingen tvekan om att duon har stor potential. Det ska samtidigt in en betydande brasklapp i att Bajen underpresterade som lag - men mot Häcken tog duon inte till vara på chansen från start i tillräckligt hög grad.

GJORDE COMEBACK - OCH VISADE KLASSEN DIREKT

I fjol drogs Simon Gustafson med stora skadeproblem och spelade endast elva allsvenska matcher för Häcken.

Mot Hammarby gjorde stjärnan startcomeback i en intressant roll som defensiv mittfältare. Samuel Gustafson-rollen, om man så vill.

Och han var dominant direkt.

Det tog 17 minuter, sen hade Simon Gustafson legat bakom två mål. 1-0 via en strålande djupledsboll och 2-0 via assisten till Julius Lindbergs vackra avslut utifrån.

Annons

29-åringen byttes ut redan i paus - men fram till des var han ständigt spelbar, trygg, smart och passningsskicklig. Med Simon Gustafson i elvan var Häcken ett helt annat lag, vilket även blev påtagligt efter halvtidsvilan.

Att Simon Gustafson är tillbaka är ett besked som måste få nye tränaren Paco Johansen att le från öra till öra.

MATCHENS HÄNDELSE

Julius Lindberg kom till Häcken med höga förväntningar efter succén i Gais i superettan i fjol, där han utsågs till seriens bäste spelare 2023. Den mångsidige mittfältaren har haft en positiv start på tillvaron i sin nya klubb, men har väntat på den där riktigt vassa insatsen under försäsongen.

Den kom mot Hammarby. Och inte minst när 25-åringen vackert drev in från högerkanten - och via sin normalt sett något sämre vänsterfot smällde in 2-0 lågt vid den första stolpen utifrån.

Annons

FRÅGETECKNET

Hammarby tog bekvämt över bollinnehavet direkt i matchen. Därifrån hade stockholmarna stora problem med att komma till målchanser före paus - och ännu större problem med att försvara sig mot Häckens kontringsspel.

Med 20 minuter spelade hade Bajen släppt in två mål och ytterligare två frilägen. Samtliga på omställningar. Häcken är förvisso ett erkänt sylvasst kontringslag allsvenska mått mätt, men ytorna som bortalaget bjöd på måste oroa tränare Kim Hellberg rejält.

Det är ännu tidigt in på Hellbergs sejour i Hammarby. Spelet som 36-åringen vill implementera är inget som sitter över en natt och det kommer tveklöst bli bättre - men det som syns här och nu är inte bra nog för en klubb med Bajens ambitioner.

Det blir några viktiga veckor fram till allsvensk premiär nu. För alla klubbar. Och inte minst för Hammarby.

Annons

MATCHENS SPELARE

3: Simon Gustafson. Läs motivering ovan.

2: Julius Lindberg. Läs motivering ovan.

1: Nahir Besara. Gör Hammarby-kaptenen någonsin en dålig match? Tveksamt. Mot Häcken var mittfältsstjärnan Bajens bäste spelare - och låg bakom reduceringen via sin vassa högerfot på hörna.