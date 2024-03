Gustafson tillbaka - efter skadeproblemen: "Ett steg i den stora planen"

I fjol blev det endast elva framträdanden i allsvenskan för Simon Gustafson. Efter stora skadeproblem under 2023 gjorde Häcken-stjärnan slutligen en operation som har hållit honom borta från spel under försäsongen.

Men i lördagens 2-1-seger i träningsmatchen mot Hammarby gjorde han slutligen comeback från start.

- Det var fint att ha Simon tillbaka i laget och som kapten. Jag tycker att han styrde spelet både offensivt och defensivt på ett fint sätt, säger tränare Paco Johansen till Fotbollskanalen.

- Han har gjort ett megabra jobb sedan jag kom hit. Han har tränat otroligt mycket, både när han var ledig och efteråt. Han har byggt upp sin kropp på ett bra sätt och verkar vara solid nu.

Annons

Simon Gustafson spelade endast 45 minuter mot Hammarby. Ett beslut som var taget redan före matchen.

- Han har tränat för fullt i tre-fyra veckor nu. Det handlar om att komma igång för fullt i matchtempo, säger Paco Johansen.

Under sin halvlek på planen spelade Simon Gustafson i en något ovan roll som defensiv mittfältare - mer eller mindre samma roll som brorsan Samuel varit framgångsrik i under tills han lämnade klubben under vintern. Då låg han bakom bägge Häckens mål.

- Vi har använt Romeo (Amane) i den rollen tidigare och då har Simon tränat som offensiv mittfältare mest. Men det var lägligt att se honom i den rollen i dag. Det viktigaste är att han får frihet att uttrycka sig i den offensiva delen av spelet, säger Paco Johansen.

Hur trygg är du med att Simon kan vara mer tillgänglig i år?

Annons - Fotboll är som det är. Det är ett oförutsägbart spel. Men mitt intryck är att Simon är ganska robust nu. Han har haft flera skador som han har fått kontroll på, och har inte minst fått ta sin tid.

Simon Gustafson själv var mer än nöjd över att slutligen ha fått spela match igen.

- Det var kul så klart. Det har varit en ganska lång period så det var skönt, säger han till Fotbollskanalen.

Hur kändes det?

- Jag är väl nöjd överlag. Jag hade mest fysiska målsättningar, att kroppen ska hålla och att det känns bra. Det är ett steg i den stora planen.

- Kroppen kändes ganska bra tycker jag. Ungefär enligt plan. Jag är nöjd.

Hur har vintern varit för dig?

- Jag har gnuggat på i labbet, kan man säga. Jag har lagt en rejäl grund som också var behövlig och som jag förhoppningsvis kan dra nytta av nu, säger 29-åringen.

Annons

Simon Gustafson hoppas att kroppen ska hålla betydligt bättre under 2024 än 2023.

- Man vet aldrig, men med tanke på det arbete som jag har lagt ner kan jag inte göra mer. Det är en ganska bra start som jag får förhålla mig till.