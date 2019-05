FEM SPANINGAR: "Det sprakade - det här var en av årets mest underhållande matcher"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby och IFK Norrköping spelade 2-2 under måndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons spaningar från matchen.

Matchen kunde ha varit ”punkterad” efter en kvart

Hammarby rivstartade i den här matchen. Hemmalaget fick ta hand om avsparken och lät inte sin motståndare röra bollen under de första minuterna. Inte en enda gång hade Norrköping kontroll över bollen innan Bajen gjorde 1-0 i den andra minuten. Bortsett två touchar (nick från Rasmus Lauritsen och ett försök att vinna en duell av Lars Krogh Gerson) var det bara de grönvita som rörde bollen innan Vidar Örn Kjartansson mästerligt placerade in en volley i bortre hörnet. Snacka om mentalt jobbig start för Peking. I den 13:e minuten kunde också Muamer Tankovic ha ”punkterat” matchen, åtminstone gjort gästernas uppförsbacke knäckande tuff. Han blev frispelad i offensivt straffområde och borde ha dunkat in 2-0, men hans skott räddades av vasse Isak Pettersson i Peking-målet.

Petterssons räddningar bakom vändning

Kanske gav Petterssons räddning energi till Norrköping? Det var inte så att de spelade dåligt mellan 1-0-målet och skottet från Tankovic men fyra minuter efter räddningen kvitterade Jens Gustafssons mannar. Jordan Larsson snurrade upp Dennis Widgren, Kossonou Odilon och Gianluca Curci på ett sätt som tvingade den sistnämnde att fälla forwarden, men bollen rullade vidare till Christoffer Nyman som dunkade upp 1-1 i nättaket. Senare in i halvleken bjöds vi på samma typ av händelseutveckling. I den 29:e minuten stod Pettersson för en kalasräddning på ett hårt Imad Khalili-skott från nära håll och just fyra minuter senare målade Norrköping istället. Då klippte Jordan Larsson till efter en misslyckad nick av Mats Solheim och gav bortalaget ledningen. Överlag var det händelserikt, intensivt och ett böljande spel i den första halvleken. Det hade egentligen kunnat stå lite ”vad som helst” i paus men det var Norrköping som var mest skickliga i avgörande moment.

En av årets mest underhållande matcher

Hammarby ett visst övertag i inledningen av den andra halvleken, men Norrköpings offensiva försök uteblev inte helt för det. Då och då smet man upp i farliga anfall och hade bland annat en nick som räddades på mållinjen av Muamer Tankovic. Ju längre halvleken led desto mer tryck fick dock Hammarby, på jakt efter en kvittering, till på Peking. I den 72:a minuten skaffade sig också vårens stora Bajen-namn, Muamer Tankovic, tillräckligt utrymme i en trång yta för att kunna få till ett väggspel med Vidar Örn Kjartansson och det gav den offensive mittfältaren möjligheten att placera in 2-2 i bortre hörnet. Det målet kom långt ifrån som någon överraskning och fullbordade bara känslan av att det här var en sprakande match innehållandes mängder av härliga lirare på planen. När Bojan Pandzic blåste av drabbningen stod det 2-2 på resultattavlan och när jag lämnade pressläktaren efteråt var det med tankar om att jag sett en av årets mest underhållande matcher i allsvenskan. Det blev en riktigt härlig kväll på Tele2 Arena, åtminstone för den neutrale åskådaren.

Larsson vs Odilon

En av den första halvlekens stora giganter var Jordan Larsson, som stod för förarbetet till Norrköpings kvittering och själv gjorde 2-1. Han var en del i en intressant match i matchen på Tele2 Arena i kväll. Stekhete Larsson ställdes mot Hammarbys mittbackstalang Kossounou Odilon, som redan är såld till Club Brügge. Under de första 45 minuterna var Larsson inblandad i mer eller mindre allt som gästerna skapade framåt och hade ett rejält övertag på Odilon. Han vann löpdueller och snurrade upp sin motståndare rejält vid 1-1-målet. Men i den andra halvleken stängdes 21-åringen ner i mångt och mycket av 18-åringen från Elfenbenskusten. Odilon imponerade i en mot en-duellerna och hade en mycket större kontroll på Larsson under den andra halvan av matchen.

Peking ska inte räknas bort på långa vägar

Det har gått resultatmässigt trögt för IFK Norrköping under vårsäsongen, men två raka segrar innan den här matchen har gjort läget märkbart bättre för Jens Gustafssons gäng och jag förväntar mig att Peking kommer att vara ett topplag även i år. Precis som Hammarby. Det finns för stor kvalitet i de här lagen för att de inte ska vara med och fajtas om en Europa-plats. Visst, Norrköping hade så klart mått mycket bättre av en seger här men har "bara" sex poäng upp till andraplatsen och ska inte räknas bort på långa vägar.