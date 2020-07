FEM SPANINGAR: "Ett fall framåt och viktigt trendbrott för AIK"

Första halvlek på Sirius planhalva

Det haglade inte målchanser på Friends Arena, men bollen befann sig till största delen på Sirius planhalva i den första halvleken. AIK var aggressiva och tryckte bitvis tillbaka gästerna men utan att skapa det riktiga trycket mot Lukas Jonsson i Sirius-målet. Sirius har ett hot i kvicka offensiva spelare men Gnaget lyckades hålla Uppsala-laget från att skapa de heta målchanserna.

AIK malde till sig segern

Andra halvlek såg till stor del ut som den första, AIK låg på och var aggressiva mot Sirius, förde spelet och skapade även ett gäng målchanser, där Lukas Jonsson fick visa att han är en riktigt bra målvakt. Till slut skulle Gnaget dock få in bollen genom ett läckert klackmål av Henok Goitom, och där och då kändes det inte ologiskt. Sirius skapade ett par chanser att kvittera men på det stora hela kändes AIK-segern logisk.

Fall framåt och viktigt trendbrott för AIK

Efter två tyngre matcher med kryss hemma mot Falkenberg och förlust borta mot jumbon HIF var detta ett viktigt fall framåt i AIK, både gällande resultat och insats. Man vann ofta boll på offensiv planhalva och lyckades till stora delar av matchen trycka ner Sirius. Det märktes dock att frustrationen började krypa sig på när bollen inte ville in i den andra halvleken, och när bollen väl gick in med kvarten kvar gick det inte att ta miste på glädjen och lättnaden bland de svartklädda spelarna. Segern var den första sedan den mot Hammarby i omgång tre - hade det inte blivit tre poäng i dag hade man haft sex raka utan seger inräknat cupförlusten mot Malmö FF. Minst sagt en viktig seger för AIK med ett spel som ser bättre ut och resultat som ger fler poäng.

Sirius fick istället se sin svit ta slut

Sex raka utan förlust - det är imponerande för ett lag som Sirius, som av många tippats i de nedre regionerna av tabellen. Nu stannade det vid det, men Uppsala-gänget visar varför de är ett gäng som är svåra att slå och att de kommer få ta en hel del fler poäng i år. Härnäst väntar en riktig värdemätare hemma mot serieledande Norrköping.

I skymundan i kväll - men ”Pertan” en av AIK:s största

Per Karlsson byttes in i slutminuterna när AIK försvarade en mycket viktig trepoängare. Men det förtjänar att uppmärksammas att Per Karlsson nu är AIK:s meste spelare någonsin, då han nu passerar Daniel Tjernström. Att ha tillhört samma svenska klubb hela karriären som 34-åring är närmast unikt i dag. Jag tror att Per Karlsson efter att ha avslutat karriären kommer att bli ihågkommen som en av AIK:s riktigt stora. Nu sitter mittbacken dock på ett utgående kontrakt - det återstår att se om han kan bli kvar hela karriären.