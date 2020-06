FEM SPANINGAR: ”Ett nytt AIK - som kan bättre”

Bara att vänja sig vid ungt - det här är ett nytt AIK

AIK har skiftat strategi och vill satsa på fler unga och försäljningsbara spelare. Det är klubben tydlig med och huvudtränaren Rikard Norling tycks inte tveka över att verkligen köra på det spåret. Visserligen dras en del mer rutinerade spelare med små skadebekymmer men både Robin Tihi (18), Bilal Hussein (20), Saku Ylätupa (20) och Paulos Abraham (17) fick chansen från start i söndagens premiär. Och det känns som att det är en syn att vänja sig vid vad gäller AIK. Det är ett nytt AIK. Flera av spelarna som inte är gjutna i startelvan kan få kämpa rejält för speltid framöver.

Första halvleken var Örebros

Nej, det var ingen sprudlande fotboll som de båda lagen bjöd på i den första halvleken. Men vad skulle man annars förvänta sig? Örebro var hur som helst det bättre laget och skapade flest chanser. Amiens-lånet och den tidigare AIK-spelaren Jack Lahne vållade stora problem för Felix Michel. AIK:s mittback hade inget att sätta emot Lahnes snabbhet. Nämnde Lahne och Agon Mehmeti var båda nära att näta innan paus, men AIK:s nye målvakt Jakob Haugaard levererade flera räddningar från nära håll och höll nollan intakt. Vad bortalaget skapade framåt? Inte mycket. Bortsett ett tungt skott strax utanför ena stolpen från Karol Mets uteblev farligheterna helt. Rikard Norlings mannar fick det inte att klicka under sista tredjedelen.

Seger - men AIK kan bättre

Den andra halvleken höll ungefär samma nivå som den första, men skiljde sig från den första på så vis att ÖSK inte kom till lika många klara målchanser. Istället hade AIK mer boll högre upp i planen och efter att den 18-årig allsvenske debutanten Robin Tihi nickat in 1-0 på hörna täppte ”Gnaget” till bra defensivt. Först mot slutet av matchen blev det lite intensivt och nervigt, och ett mer böljande spel som gav chanser på båda håll. Allt slutade i att Jasir Asani dunkade upp 2-0 i krysset på tilläggstid och säkrade tre poäng för AIK. Så klart en drömstart för ”nya AIK” men de svartgula ska kunna göra det bättre än så här framöver, och kommer behöva göra det. Om det var förvånande att allt inte satt på plats i första matchen, givet alla märkliga omständigheter? Nej, inte alls. Det var snarare väntat. Det här var en positiv signal för AIK, som ändå höll i mycket boll och kan glädjas åt en viktig premiärseger.

Vad blir det av ÖSK 2020?

Örebro landar ständigt på en stabil mittenplacering, så även i år? Ja, det är väl mycket som talar för det. Det finns absolut kvalitet nog för att inte behöva oroa sig för en bottenstrid, och individuell spets i spelare som Nahir Besara, Jake Larsson, Jack Lahne för att kunna rå på topplag i enskilda matcher. Men om materialet räcker för att nosa på en topp sex-placering? Nej, jag tror inte det. Men värvningen av just Besara är tung. Han visade mot AIK att han kommer vara involverad i mycket av det som ÖSK kommer åstadkomma offensivt.

Finns mer att kräma ur Abraham

En spelare i AIK som snackats upp under försäsongen är nämnde Paulos Abraham. 17-åringen har hämtats från BP och såväl tränaren Rikard Norling som lagkamrater har signalerat att han kan gå in och bidra direkt. Forwarden startade alltså mot ÖSK, men utan att glänsa. Det gick att skönja att Abraham har en stor potential. Man ser att han har ett öga för spelet, att han flyter fram på ett läckert vis och att han har en känsla för det tekniska som kommer generera i många fina aktioner framöver. Men just i den här matchen fick Abraham inte ut något särskilt. Det blev ingen slutprodukt att imponeras av. Robin Tihi? En fantastisk talang. Han spelar med en sådan självklarhet längst bak i planen, som om att han är en rad år äldre än vad han egentligen är. I honom har AIK något alldeles speciellt.