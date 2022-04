FEM SPANINGAR: "Finns knappast någon mer värdefull för sitt lag än Berg"

Berg avgörande för Blåvitt igen Första halvlek var jämn mellan två lag som hade olika sorters problem i anfallsspelet. IFK Göteborg var inte skarpa och passningsspelet och lyckades inte involvera djupledshotet Oscar Vilhelmsson, medan Helsingborg hade mycket boll men var inte konkret i närheten av straffområdet. För IFK:s del är det tur då att de har en matchöppnare som Marcus Berg. I den 28:e minuten frispelade Gustav Svensson fram lagkaptenen sedan Charlie Weberg stött bort sig i HIF-försvaret, och Berg placerade utan problem in ledningsmålet bakom Kalle Joelsson. IFK-forwarden fortsätter sin starka form från fjolåret, och följde upp förra helgens assist och mål mot Värnamo med ett nytt avgörande mål. Finns det någon spelare som är mer värdefull för sitt lag i allsvenskan?

Gigovic i centrum direkt

Den 20-årige mittfältaren var tillbaka på Olympia för första gången sedan han lämnade för Rostov för 1,5 år sedan. Armin Gigovic visade vilket tillskott han kommer bli för HIF under korttidslånet. U21-landslagsmannen var den drivande kraften centralt, både fysiskt och med boll. I andra halvlek försvann Gigovic ur spelbilden, undantaget en hetsig duell mot Hosam Aisesh mot slutet av matchen som renderade i ett mindre bråk och fyra utdelade varningar. Gigovic blev utbytt några minuter senare och kommer vara besviken över sin andra halvlek. Insatsen under den första pekar dock på att HIF kommer hinna få ut mycket av honom under lånet.