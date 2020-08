FEM SPANINGAR: ”För dåligt, Hammarby”

Förändringar i Hammarby igen

Hammarbys tränare Stefan Billborn fortsätter att möblera om i sitt lag den här säsongen. Till det här mötet gjorde han flera skiften i laget efter Europa League-kvalet mot Puskas i torsdags och satsade bland annat på Paulinho, Aron Johannsson och Gustav Ludwigson från start. Johannsson droppade ner en del i planen och Mads Fenger blev mycket av en högerback men tre mittbackar och tre forwards gav ändå en annorlunda Bajen-uppställning, även om man inte riktigt var ett 3-4-3-lag som den officiella formationen var. Kalmar valde, väntat nog, att ”parkera bussen” och hoppas på bland annat fasta situationer framåt. Ofta försvarade bortalaget med en fembackslinje.

Konstig - och logisk - utveckling i första

Allt gick enligt planen till en början för Hammarby. De fick tryck på ett lågt stående Kalmar och kom till lägen som gjorde att 1-0-målet hela tiden hängde i luften. Richard Magyars 1-0-mål på nick efter en klasshörna från Darijan Bojanic kan inte ens den mest rödvite supportern kalla för oförtjänt. Men så var det ju det här med Nanne Bergstrand och fasta situationer. Det kan inte finnas en människa i hela världen som inte känner till hur högt han värderar den delen av spelet, framför allt i det här läget när KFF:s spel saknar många andra pusselbitar. Efter ett långt inkast av Svante Ingelsson ordnade bortalaget fram en straff. 1-1. Och på en hörna nätade man igen. 2-1. Egentligen en konstig halvleksutveckling med tanke på att Hammarby länge hade kontroll på saker och ting, men också logisk med tanke på Kalmars fokus på fasta situationer.

För dåligt, Hammarby

Känslan inför andra halvlek? Att Kalmars chans till tre poäng låg i att hålla tätt i inledningen och skapa en frustration i Hammarby-lägret, som säkert kände att en vändning var fullt möjlig med tanke på det ursprungliga övertaget i den här matchen. Men den småländska förhoppningen dog snabbt. Aron Johannsson tryckte in 2-2 redan efter någon minuts spel och när samme forward placerade in en straff till 3-2 efter en timmes spel var läget oerhört tufft för gästerna. Men på något sätt lyckades KFF trycka upp sitt lag mot slutet och Nanne Bergstrand gav energi till sitt lag med ett gäng byten. Bajen verkade tro att de tre poängen var hemma och plötsligt tryckte inhopparen Alexander Ahl Holmström in 3-3. Att de grönvita inte klarade av att hålla uppe kvaliteten och fokus för att stänga den här matchen, det är helt enkelt för dåligt om man ska vara ett topplag. Hammarby skapade tillräckligt för att vinna, hade tillräckligt bra perioder i matchen för att vinna - och ändå gjorde man inte det.

Kanske har Hammarby fått igång sin målskytt

Fyra mål på de fem senaste allsvenska fajterna. Och då har han ”bara” fått drygt 200 minuters speltid i de matcherna. Aron Johannsson är uppenbarligen inne i ett bra stim och kanske har nu Hammarby äntligen fått igång den där målskytten som man hoppats på att man har i den tidigare Werder Bremen-spelaren? 29-åringen är åtminstone på rätt väg och det lär glädja tränaren Stefan Billborn, som tidigare sagt sig tro stenhårt på skadedrabbade Johannsson. I övrigt går det att konstatera att Richard Magyar satte avtryck direkt i comebacken. Mittbacken gjorde 1-0-målet, och blev alltså målskytt i sin första match sedan den 5 juli.

Blir Maynor och/eller Fröling Kalmars frälsare?

Kalmar FF är i mångt och mycket tafatt framåt, om man exkluderar just de fasta situationerna. Laget är fast i botten av tabellen och vad det är som ska rädda det här laget från nedflyttning är inte helt lätt att peka ut. Klart är i alla fall att det kommer bli oerhört tufft för Nanne Bergstrands mannar att säkra nytt kontrakt om de offensiva spelarna inte börjar hitta rätt mer än vad de gör just nu. Nye forwarden Mayron George (lån från Midtjylland) är inte spelklar än och stjärnan Nils Fröling är skadad. KFF behöver få de två i spel, och form, så snart som möjligt. Mycket tyngd vilar på den duons axlar.