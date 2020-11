FEM SPANINGAR: "För den som gillar avbrott och inga målchanser var det här drömmen"

Deppig första halvlek

För den som gillar massvis av dueller, avbrott för frisparkar och nästintill ständig avsaknad av målchanser var den första halvleken mellan AIK och Varberg rena drömmen. Gästerna inledde väldigt piggt och skulle haft en straff efter bara några minuters spel när Sotirios Papagiannopoulos fick bollen på handen, men efter tio minuter tog AIK över taktpinnen och det utan att skapa någonting framåt. Det var först i den 43:e minuten som hemmalaget kom till ett bra läge. Vänsterbacken Eric Kahl (vilka kliv han tagit i år) spelade fram Erik Ring, vars avslut inifrån straffområdet räddades av Stojan Lukic i Varbergs mål.

På inget sätt en given AIK-seger

Även om 0-0 var självklart efter de första 45 minuterna så blev det något, men bara något, mer spänning i den andra halvleken (totalt sett sprakade den här tillställningen, otroligt nog, inte mer än vad Sirius-AIK i torsdags gjorde). Varberg skapade tidigt en farlighet och efter en kvart gjorde Henok Goitom 1-0 till AIK på ett inspel från Erik Ring, som fram till dess hade problem med att få ut något offensivt. Och för hemmalaget handlade egentligen resterande del av matchen om att försvara ledningen. I 85:e minuten var man via en kontring nära att öka på till 2-0 genom Nabil Bahoui, men på tilläggstid borde en spark i ryggen på Gustaf Norlin från samme Bahoui genererat i en straff för bortalaget. Det här var på inget sätt en given seger för AIK. Men åtta raka matcher utan förlust är starkt.

Papagiannopoulos måste bli bättre med boll

Sotirios Papagiannopoulos vände hem till AIK från FC Köpenhamn i somras och han är en fin värvning för en toppklubb i allsvenskan. Men jag måste säga att jag hade förväntat mig mer av ”Sottes” spel med boll. Där har mittbacken inte imponerat den senaste tiden, utan snarare sett slarvig, nonchalant och feltajmad ut. Mot Varberg slog han bort bollen vid flera tillfällen och bjöd bland annat på en farlig kontring i andra halvlek på grund av en för snål passning, vilket fick tränaren Bartosz Grzelak att reagera och skrika på sin adept för att få honom att vakna till. Bakåt har ju dock AIK varit väldigt stabilt sedan Papagiannopoulos och Mikael Lustig kom in.

Fortsatt liten risk för nedflyttning, Varberg

Varberg har gjort en klassisk nykomlingssäsong. De kom in som en frisk fläkt och chockade många till en början, men med tiden har de fått det allt tuffare. Nu har man spelat sju raka matcher utan att vinna och trots att man totalt sett har gjort en väldigt bra säsong med tanke på klubbens resurser så finns det fortfarande en liten risk för nedflyttning. Det är fem poäng ner till kvalplatsen och även fast ett scenario där det blir kval för Bois känns avlägset så går det inte att ropa hej än för Joakim Perssons mannar.

Lustigs AIK-nolla intakt

Frågar du Mikael Lustig hur det känns att släppa in ett mål som AIK-spelare så kan han inte ge ett svar. Landslagsbacken har fortfarande inte varit på planen när de svartgula åkt på ett baklängesmål, trots att han fått speltid i nio matcher hittills. Ett otroligt facit.