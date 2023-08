FEM SPANINGAR: "Från Spanien till Söder samba - långa bollar tre poäng"

Salvatore Erabi

Simon Strand, Fredrik Hammar, Jusef Erabi är inte allsvenskans bästa spelare, men de får högsta betyg när det kommer till hjärta, inställning och vilja att göra allt för att vinna. Och mot serieledaren Elfsborg var det just det som banade väg till tre poäng. Strand ville inget hellre än att vinna mot sitt förra lag (fråga Hakon Valdimarsson), Hammar vann dueller och retade upp mittfältare i Elfsborg (fråga Emmanuel Boateng) och Erabi tog stryk och banade väg för mer lirande lagkamrater, som vid 1-0-målet (fråga Gustaf Lagerbielke, Nahir Besara och Adi Nalic). Apropå Erabi och 1-0-målet. När han låg där på egen planhalva, efter att ha blivit nerdragen av Lagerbielke, och såg Nalics chipp gå in i mål, så flög han upp och jag vet inte om jag har sett honom vara så snabb som när han rusade hela vägen ner till Nalic för att fira. Tänkte då på Salvatore Schillaci som vann skytteligan i VM 1990. Han toksprang varje gång han firade ett mål och kändes snabbare då än i själva spelet.

”Cifuentes, Bajare. Från Spanien till Söder samba. Långa bollar tre poäng”. Det kanske är att överdriva, men att Hammarby har blivit mer rakt är sanning. Har Oliver Dovin, som tidigare gärna slagit korta passningar, slagit så många långa bollar som han gjorde mot Elfsborg? Men Elfsborg hade svårt mot Bajen fembackslinje och man hade också svårt att stå upp mot hemmaspelarnas hjärta, inställning och vilja att göra allt för att vinna.



Målet var klass

Efter 36 minuter kom matchens enda mål - och det var snyggt hela vägen. Loret Sadiku var den som startade allt när han bröt och tog bollen från Niklas Hult. Sedan höll Jusef Erabi bort och blev nerdragen av Gustaf Lagerbielke, och ska egentligen ha frispark, men domaren var bra och lät spelet fortsätta. Då slog Nahir Besara en fin boll bakom Sebastian Holmén som låg fel. Adi Nalic blev fri och chippade in 1-0.

Säljer Elfsborg guldet?

Gustaf Lagerbielke har startat i 14 matcher, vunnit elva, spelat två oavgjorda och bara förlorat två (1-3 mot Häcken och 0-1 mot Hammarby), och med mittbacken på plan har laget bara släppt in tio mål. Lagerbielke har varit en av Elfsborgs allra bästa spelare och nu sägs det att han kommer att lämna för Celtic. Enligt Expressen är budet på omkring 40 miljoner kronor. Det kan man förstå att Elfsborg tackar ja till.

Men då blir ju ändå frågan:

Säljer Elfsborg guldet?

Det är klart att Jimmy Thelin helst skulle vilja ha kvar en av sina bästa spelare och det i en fungerade lagdel. Det är klart att han inte vill ändra om i just det lagdelen. Så vad har han att välja på som ersättare?

Gustav Henriksson startade i säsongens två första matcher men har efter det petats av just Lagerbielke och bara gjort ungefär 60 minuter.

Den tredje mittbacken som var med i truppen mot Bajen var Maudo Jarjué. Ett osäkert kort som inte gjort en enda minut den här säsongen.

Ingen drömsits för Thelin om Lagerbielke lämnar, men om han ändå löser ett SM-guld med backuppsättningen som finns så är det minst sagt imponerande.

Kan få en ny serieledare

Från omgång tre ledde Malmö FF allsvenskan och i omgång tio tog Elfsborg över. I omgång elva ledde MFF igen - men i omgång 14 tog Elfsborg över. På måndag kan Malmö återigen vara serieledare. Och MFF har nog heller inget emot om Elfsborg säljer Gustaf Lagerbielke.

Vad händer med Tekie?

Inför säsongen värvade Hammarby Tesfaldet Tekie och parterna skrev ett kontrakt på fyra år. Nu har han gått från värvad och startspelare till petad. Först sa Hammarby att mittfältaren var skadad. Då gick Tekie ut i media och sa att han var besviken på sin klubb för att han inte alls var skadad. Den här gången blev han ett spöke. När Hammarby la ut sin matchtrupp på hemsidan så fanns han varken med bland de uttagna eller med spelarna som var utanför truppen.