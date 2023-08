Strand klarade sig från rött kort - nu hånas han av Elfsborg: "Djurgårdens färger verkar vara borta"

Det var efter 66 minuter som bollen hamnade nära mittlinjen, ute vid Elfsborgs bänk. Simon Strand tog en löpning från eget straffområde och Hakon Valdimarsson gjorde likadant från sitt straffområde.



Elfsborgs målvakt hann först till bollen och sköt iväg den när Hammarbys ytterback kom farande i full fart rakt in i honom.



Det blev rejält irriterat och Elfsborgs spelare började putta på Strand som fick gult kort. Efter matchen menade bortalaget att det borde ha blivit rött.



- Han kom in väldigt sent och hade ingen chans på bollen. Det hade kunnat bli farligt. Men sån tur var skadade jag mig inte, säger Valdimarsson.



Johan Larsson:- Fjärdedomaren sa att han tyckte att det var rött. Men det kan ha varit för att lugna mig.När situationen var så hade Per Frick blivit utbytt. Han flög upp från bänken när Strand körde över Valdimarsson.- Spontant kände man att det var så mycket fart från båda och om det ville sig illa så kunde det hända något med Hakon. Det var så tydligt hela vägen att målvakten skulle komma först och att med lite oflyt så blir det ett knä eller ett benbrott. Så det var mest det som var min reaktion, att det var farligt spel, säger Frick.Frick och Strand känner varandra väl efter att ha spelat tillsammans i Elfsborg. Så det var ingen överraskning att ytterbacken valde att fullfölja sin löpning i stället för att bromsa.- Haha, ja det var ganska väntat. Men det gillar jag också. Fast man hoppas ju att ingen ska skada sig. Sån tur var blev det ingen värre skada, säger Frick.- Jag tyckte att det var för mycket fart och farligt när målvakten skickade en boll allt vad han hade. Då kom benet in i en farlig situation och fick en smäll i 100 kilometer i timmen. Det var tur att det inte blev något värre för Hakaon.- Det blev bara hetsigt. Han brinner helt plötsligt för Hammarby nu. Han klappar sig på hjärtat och sånt där. Vi spelade tillsammans i Elfsborg i fyra år, så jag skojade med honom nu att han har bytt färger ganska snabbt efter att ha varit i klubben i sex månader. Det är så han är. Han älskar fotboll och blir lite påverkad av stämningen. Men det är härligt att se att han trivs.- Han vill väl provocera oss så klart. Han kommer säkert få en del skit från våra fans.- Det verkar så, även Djurgårdens färger verkar vara borta, haha.Så här tycker Simon Strand om situationen:- Jag bröt bollen och hörde publiken, och då lyftes jag jäkligt mycket av det. Så det var bara att börja springa. Jag tänkte att jag var fri. Men det blev en kollision. Han gick in tufft och jag gick också in tufft. Jag backar aldrig undan i sådana situationer. Sedan höll jag ändå tillbaka en del. Jag försökte gå på bollen. Sedan sköt han bort den och så fullföljer han lite med sitt ben som träffar mig. Det borde man också ha i åtanke.- Jag tycker att det var rätt med ett gult kort. Jag höll igen och försökte inte gå in fult för att skada. Han såg inte ut att ha jätteont. Jag fick ju också en smäll.- Inga problem. Men i regelboken ska det vara ett gult kort på Valdimarsson, men det är sådant som man ibland förbiser.- Det är klart att jag brinner för den klubben som jag spelar i.- Nej absolut inte. Pussa märket är en annan femma. Men att slå sig för bröstet, det är klart att jag brinner för min klubb. Hammarby är mitt lag och jag kommer kämpa för den här klubben.- Ja det är det absolut. Den här atmosfären och allt som är här. Jag träffar supportrar varje dag som är riktigt sköna. Så det är klart att man får en kärlek.- Frick har sagt mycket saker alltså. Han har varit här hos er i media länge eller? Han verkar ha snackat länge. Nej men det som har hänt när jag spelade ungdomsfotboll är en annan femma. Det är en lång väg till dit där jag är i dag. Äh, det går inte att blanda in sådana saker i det här. Jag spelar i Hammarby och det är min klubb.- Absolut. Det var lite speciellt.