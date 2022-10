FEM SPANINGAR: "Häcken förnedrar lag efter lag"

Förnedrar lag efter lag

Häcken förnedrar lag efter lag. På söndagen var det MFF:s tur. 1-0 efter 36 sekunder, spel med en man mindre i nästan hela andra halvlek, lirare som Simon Gustafson, Samuel Gustafson, Mikkel Rygaard och Ibrahim Sadiq som lekte fotboll - och seger med 2-1. Trots att Malmö FF spelade med en man mer i nästan hela andra halvlek så var deras tempo svagt och när man försökte hota så var det genom långa lyftningar och inlägg.

Häcken vann och är nu 18 poäng före Malmö FF. Alltså, Häcken är 18 poäng före Malmö FF. Och när allsvenskan är färdigspelad kan poängskillnaden vara ännu större. I nästa omgång kan IFK Göteborg bli nästa lag att förnedras av Häcken. För hur små kommer Blåvitt att känna sig om Häcken firar guld inne på Ullevi?

Två matcher kvar. Om Djurgården vinner hemma mot Sundsvall så har man sex poäng upp till Häcken. Och innan Djurgårdens match mot Sundsvall så har Häcken ett mål bättre i målskillnad.

Träff efter träff av sportchefen

Säg den värvning som inte har varit bra. Under året har Häckens sportchef Martin Ericsson tagit in Mikkel Ryygard (Lodz), Oscar Uddenäs (Värnamo), Even Hovland (Rosenborg), Tomas Totland (Tromsö), Kristoffer Lund (Esbjerg), Ibrahim Sadiq (Nordsjälland), Lars Olden Larsen (Nizhniy Novgorod). Spelare som inte varit attraktiva för andra allsvenska klubbar, men som alla har gått in i Häcken och levererat, och där till och med några har varit nyckelspelare.

Ericsson värvade även in några spelare som vi hade bättre koll på eftersom de varit i allsvenskan: Simon Gustafson, Tobias Sana, och Blair Turgott. Ericssons träffsäkerhet har stor del i att Häcken är på väg mot guldet.

Starkt att ha byggt ett nytt lag så snabbt

Tränarteamet med Per Mathias Högmo, Martin Foyston och Jesper Ljung ska också har mycket beröm. Inför säsongen lämnade hela backlinjen med Godswill Ekpolo, Rasmus Lindgren, Joona Toivio och Martin Olsson. In med Tomas Totland (eller Valgeir Fridriksson som var bänkad förra året) till höger, Kristoffer Lund till vänster. Med Even Hovland som ny försvarsgeneral, och så lät man Johan Hammar och Franklin Tebo gå en duell och visa vem som skulle ha den andra mittbacksplatsen (trodde faktiskt på Tebo efter en stark insats mot Krasnodar på lägret i Marbella). Det är imponerande att ha satt en helt ny backlinje så fort.

På mittfältet spelade Gustav Berggren och Erik Friberg och lite längre fram fanns Benie Traore, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson. Berggren är såld och Friberg bänkad efter att i början av säsongen inte ens fått plats på bänken, vilket var konstigt då till exempel Alexander Faltsetas, som man sedan gjorde sig av med, gick före, och mot Helsingborg borta borde man ha skickat in Friberg i stället för Romeo Amane för att stänga matchen, då hade man åkte hem med tre poäng. In med Simon Gustafson och Rygaard, som nu bildar mittfält med Samuel Gustafson, som kom sommaren 2021, men som var skadad under större delen av höstsäsongen.

Så även på mittfältet är det nya spelare

Vidare framåt så såldes Wålemark och Bengtsson, och på försäsongen drog Traore korsbandet på. Så på kanterna har någon av nyförvärven Sadiq, Uddenäs, Turgott, Sana, Olden Larsen spelat.

Det är bara Peter Abrahamsson och Alexander Jeremejeff som är kvar i startelvan från förra säsongen.

Sju raka matcher utan seger - senast det hände var för 13 år sedan

Efter 1-2 mot Häcken har Malmö FF nu fem raka matcher i allsvenskan utan seger. Senast man gick fem raka matcher i allsvenskan utan seger var april-maj 2013, då spelade man under Rikard Norling 1-1 mot IFK Göteborg, 1-1 mot IFK Norrköping, 2-3 mot Djurgården, 2-2 Mjällby, 1-1 Helsingborg.

Med Europa inräknat har MFF nu sju raka matcher utan seger. Senast man gick sju raka matcher utan seger var mellan maj-juli 2009, då spelade man under Roland Nilsson 0-1 mot Hammarby, 0-0 Örebro, 0-2 IFK Göteborg, 2-2 Gais, 1-2 Kalmar FF, 1-1 BP, 0-0 Halmstad.

Mot Häcken spelade man med en man mer i nästan hela andra halvlek, och då gjorde man ett mål. Just målskyttet den här säsongen har mer att önska. De nio senaste säsongerna har Malmö FF gjort mellan 54 och 64 mål i allsvenskan. Med två matcher kvar av årets säsong har man gjort 37 mål, så svagt har det inte varit sedan 2011 då man gjorde 37 stycken.

Kan bli sämsta säsongen på länge

Med två omgångar kvar är Malmö FF sjua. Därmed är man på väg att göra sin sämsta säsong sedan 2009, då man slutade sjua. Då fick man 43 poäng. Nu har man 42. Nästa match är mot Varberg borta, så är trion Isaac Kiese Thelin, Anders Christiansen och Patriot Sejdiu avstängda.