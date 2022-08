FEM SPANINGAR: "Han är värd rubriker nu"

Tidig uppförsbacke för gästerna

Elfsborg inledde relativt piggt och modigt. Direkt på avspark skapade man en farlighet och överlag lyckades man etablera lite spel på offensiv planhalva inledningsvis. Men så är Djurgården i sitt stim - och Elfsborg i sin formsvacka. Det räckte med en frispark ute på vänsterkanten för att Magnus Eriksson skulle leverera en bra boll och för att Hjalmar Ekdal påpassligt skulle nicka in 1-0 till Djurgården i den tionde minuten. Då var den så klassiska uppförsbacken där för ett lag som inte fått med sig resultaten på senare tid, och den är inte lätt att hantera. Samtidigt fick Djurgården, pådrivet av en Europa Conference League-triumf, energi. Hemmalaget fortsatte att attackera och lyckades under en period trycka ner Elfsborg i ett lågt försvar och därefter göra 2-0 i den 26:e minuten. Elias Andersson prickade en ensam Hampus Finndell, som skallade in målet via ribban. Redan då kändes mycket av kvällen i Stockholm förstörd för bortalaget.

Elfsborg skakade liv i matchen

Det var egentligen aldrig så att Elfsborg var helt ute ur matchbilden. Bortalaget försökte utmana och kom till vissa fina lägen. Men man saknade länge skicklighet och skärpa för att få till en slutprodukt och Djurgården såg ut att kunna städa av den här drabbningen på ett effektivt sätt. Elfsborg och framför allt Emmanuel Boateng gjorde sig visserligen förtjänt av ett reduceringsmål i mitten av andra halvlek men det är ingen hemlighet att det är viktigt att utnyttja de perioder av momentum som har i en match och det klarade inte riktigt gästerna av. Men så dundrade Jacob Ondrejka in en frispark till 2-1 i den 81:a minuten när övertaget från bortalaget inte var så tydligt längre, och det skakade liv i fajten på riktigt. Men Djurgården höll ut och tog tre extremt viktiga poäng.

Jag fegar ur - fyra lag är kvar i guldstriden

Djurgården är tillbaka på vinnarspåret i allsvenskan och i allra högsta grad med i striden om SM-guldet. Malmö FF hackar för mycket och borde ha spelat bort sig från kampen och främst är det nu mellan Häcken (44 poäng), Djurgården (41) och Hammarby (40) som det står mellan. Men jag skulle också vilja fega ur och inte räkna bort AIK (36)… än. Låt oss se hur det utvecklar sig de närmaste matcherna när mer satt sig för nye tränaren Henok Goitom, och han fått möjlighet att jobba med laget i träning på ett annat sätt än hittills. Djurgårdens tajta schema talar så klart emot de blårandiga men sättet som de fått spelare "utanför" startelvan att leverera när det roterats är imponerande och därför finns möjligheten att de får lyfta Lennart Johanssons Pokal.

Det börjar brännas för Thelin

Senast Elfsborg vann en fotbollsmatch var den 27 juni. Därefter har man spelat elva tävlingsmatcher. Facit? Fem förluster och sex kryss. Uttåget ur Europa Conference League mot Molde blev pinsamt och i allsvenskan har det som sagt också gått knackigt. Siffrorna har inte runnit i väg för Borås-laget annat än mot Hammarby, men marginalerna och kvaliteten för att vinna matcher har inte varit där och motståndarlagen har hittat sätt att stoppa de snabba attackerna som gett resultat tidigare. Nu är Elfsborg tia i allsvenskan och har sju poäng upp till åttan Mjällby med en tredjedel kvar att spela. Upp till tredjeplatsen är det 16 poäng. Säsongen är förstörd och det börjar brännas för managern Jimmy Thelin. Nu tror jag inte styrelsen och klubbchefen Stefan Andreasson kommer landa i ett beslut där man sparkar Thelin, men någonstans måste det finnas en gräns för hur länge det här kan fortsätta. Truppen är det inget fel på och något annat än ett misslyckande går det inte att beteckna 2022 som.

Oväntade vänsterbackssuccén

Med både Pierre Neurath Bengtsson och Elliot Käck i truppen trodde nog inte många att det var Elias Andersson som skulle vara Djurgårdens mest framstående vänsterback under en av säsongens mest avgörande perioder. Men så har det blivit och sättet som 26-åringen hanterat fjolårets motgång samt omskolningen från central mittfältare hör hemma i någon form av skolbok. Mot Elfsborg gjorde han sin femte assist i allsvenskan för året (totalt har han gjort två mål och sex assist i ligan och Europa-kvalet) och Andersson förtjänar verkligen allt beröm för sin säsong. Han är både stabil i det defensiva spelet och samtidigt en offensiv kraft. En hårt arbetande och klok spelare som tålmodigt jobbat till sig den här udda chansen. Han är inte den mest spektakulära spelaren som finns och i ett lag som gått så bra som Djurgården gjort den senaste tiden är det tuff konkurrens om rubrikerna - men Elias Andersson är värd en "framsida" eller två.