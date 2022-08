Frick: "Vet att våra supportrar kanske börjar tröttna"

Elfsborg har haft en tuff säsong och åkte under måndagskvällen på en ny smäll mot Djurgården på Tele2 Arena i Stockholm. Efter 26 minuter låg Elfsborg under med 2-0, och även om Borås-laget var nära att komma ikapp i slutet blev det en ny förlust.

Elfsborg-kuggen Per Frick är besviken efter kvällens match.

- Det var en ganska jämn match och vi stod upp bra fram till straffområdena. Sedan vek vi ner oss och de hade 2-0 efter 20 minuter och då fick vi jobba i uppförsbacke. Vi fick inte in bollarna. Jacob (Ondrejka) gjorde en fin frispark och vi skapade någon mer chans i slutet, men fotboll avgörs i straffområdena, och där var vi tyvärr för svaga, säger Frick till Fotbollskanalen.

Hur frustrerande är situationen som ni befinner er i?

- Det är jättejobbigt. Man tycker att vi har en bra trupp och ett bra lag, samt att vi gör helt okej matcher mot bra lag och mindre bra lag, men vi vinner inga fotbollsmatcher och det är det som det handlar om.

Vad ska ni göra?

- Vi måste träna vidare och försöka bli bättre varje dag. Jag har någon chans tidigt och fyra-fem chanser i dag, men jag är iskall. Jag får inte in bollen. Det är det som är skillnaden - om vi får in en reducering tidigare eller ett ledningsmål. Man behöver få med sig något när man krigar så som vi gör och vi gör en helt okej match, men vi får inte in bollen och ger bort mål. Nu har jag inte sett målen, men vi vet att Ekdal (Hjalmar) är stark där och ändå fick han gå upp och göra 1-0, och sedan var det motvind.

Hur ser förtroendet ut för Jimmy Thelin i spelargruppen?



- I spelargruppen är det inga problem alls. Vi har jobbat på med honom i flera år och vi tycker att vi har ett bra grundspel, men jag vet att våra supportrar kanske börjar tröttna på att det är prestation hit och dit, och vi vill ha segrar, vilket vi också vill ha såklart, men det är klart att det hade varit skillnad om vi hade åkt hit och förlorat med 3-0 och varit totalt utspelade, men nu är känslan att vi var med hela vägen.

Elfsborg är på tionde plats med 24 poäng efter 20 omgångar i allsvenskan.