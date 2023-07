FEM SPANINGAR: "Himmel och helvete för AIK-förvärv"

Bergs första AIK-elva - så spelade "Gnaget"

Nye AIK-tränaren Henning Berg ledde under lördagen "Gnaget" i sin första allsvenska match mot BK Häcken på Friends Arena, och ställde upp med en 4-4-2-uppställning med båda nyförvärven Mads Thychosen (högerback) och Dino Besirovic (forward) från start, samt med sex "backar", även om både Erick Otieno och Rui Modesto inledde som yttrar på mittfältet.

AIK hade därmed på pappret en defensiv uppställning, men spelade i första halvlek offensivt med fart längs kanterna, då Otieno och Modesto tryckte på som "vanliga" yttrar. Besirovic och John Guidetti var samtidigt minst lika långt framme i planen, som ett klassiskt anfallspar.

AIK var, precis som mot IF Brommapojkarna, bra i första halvlek och skapade chanser, ofta genom inspel från kanterna. Guidetti hade dock ingen lycka, då han tidigt brände tre målchanser. I stället var det nyförvärvet Mads Thychosen, som lite oväntat, var den spelare som gav AIK ledningen efter en hörna. AIK var även stabilt och skickligt defensivt, och släppte knappt till målchanser i första halvlek.

I andra halvlek var Häcken klart bättre än i första halvlek, och både kvitterade och tog ledningen till seger med 2-1. Häcken var bättre än AIK i andra halvan av matchen, samtidigt som AIK inte var lika sprudlande offensivt som i första halvlek. AIK var stundvis tillbakatryckt, även om laget fick till en fin slutforcering, där det var nära flera gånger om.

AIK:s startelva: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Jetmir Haliti - Rui Modesto, Bilal Hussein, Aboubakar Keita, Erick Otieno - John Guidetti, Dino Besirovic.

AIK:s slutforceringslag: Kristoffer Nordfeldt - Rui Modesto, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Erick Otieno - Bilal Hussein, Jimmy Durmaz, Aboubakar Keita, Zachary Elbouzedi – Omar Faraj, Taha Ayari.

Vilka imponerade på Berg - och hur var nyförvärven?

Bergs val med Erick Otieno och Rui Modesto som yttrar var på pappret defensivt, men både Otieno och Modesto imponerade med fart längs kanterna, samtidigt som framför allt Modesto hotade med giftiga inspel i straffområdet, medan Otieno hade ett avslut i stolpen. Vidare var AIK:s backlinje generellt sett godkänd, inklusive nyförvärvet Mads Thychosen som var relativt stabil på högerbacksplatsen, och dessutom fick näta, vilket han inte brukar göra, då hans senaste mål var i maj i fjol i danska Superligan. Samtidigt slarvade han, och tappade bollen vid Häckens kvitteringsmål. Lite himmel och helvete för försvararen, innan han blev utbytt efter 68 minuters spel.

På mittfältet var också Bilal Hussein och Aboubakar Keita bra, framför allt defensivt. Offensivt sett tog sig John Guidetti till lägen, men brände tidigt tre målchanser. Visst, alla tre var inte superlägen, men för hans självförtroende och för att "Gnaget" ska vinna fler matcher behöver det snart bli nätkänning igen. Han borde ha gjort ett mål.

Guidettis anfallskollega Dino Besirovic växte i sin tur in i matchen, och visade fina tendenser. Det lär bli mer fokus på bosniern framöver, när han får någon match till i benen.

Här behöver AIK förstärka

Som jag skrev ovan gjorde Erick Otieno och Rui Modesto bra ifrån sig mot Häcken, men samtidigt behöver AIK fler alternativ på framför allt vänsterytterplatsen - om Dino Besirovic används som central forward. Otieno har fart och genombrottskraft, men saknar ofta kvalitet i sina inspel. AIK behöver ta in en ny vänsterytter i sommar för att dels vässa konkurrensen, och dels för att ha bättre kvalitet på positionen vad gäller avslut, inspel och andra offensiva aktioner i anfallsspelet.

Salétros, en oväntad klassvärvning

Anton Salétros blev i halvtid presenterad av AIK. Salétros kom till franska Caen från norska Sarpsborg i vintras och fick under vårsäsongen gott om speltid i Ligue 2. Mittfältaren var samtidigt dessförinnan väldigt bra för Sarpsborg i Eliteserien, och är nu alltså "redan" tillbaka på Friends Arena. Det är en klassförstärkning att få in Salétros offensiva kvaliteter på mittfältet, men samtidigt är det också lite oväntat, då mittfältaren just nu är i sin "prime", och hade kunnat stanna ute i Europa.

Skilda världar för Häcken - lyfte sig ordentligt

Häcken hade en hel del boll, men lyckades inte skapa så många chanser mot AIK i första halvlek. Det gick inte riktigt att känna igen Häcken, som visserligen var utan skyttekungen Benie Traore av familjeskäl, men i andra halvlek var det annorlunda. Då tryckte Häcken till en början tillbaka AIK och fick ett tidigt kvitteringsmål. Sedan fortsatte Häcken att rulla boll, och i den 74:e minuten kom 2-1. Imponerande av Häcken att resa sig, efter en svag första halvlek med "Häcken-mått" mätt.